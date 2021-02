打掃驚見爆量「詭異小黑球」　媽PO網問卦！昆蟲學家揭超噁解答

▲一名澳洲媽媽在兒子的玩具間發現數量驚人的「詭異小黑球」。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay)

記者張寧倢/編譯

一位來自澳洲的母親日前在臉書PO文表示,自己在打掃孩子玩具間時,赫然發現地上有成千上萬個「小黑球」,不僅分布相當密集,而且範圍從地板到牆壁都有,幾乎擴散整個房間,想問問其他家長是否有看過類似的東西。而有昆蟲學家就向外媒表示,這些黑球像是蛾卵,也有可能孵化出毛毛蟲。

Mum baffled after finding thousands of 'creepy black balls' in kids' toy househttps://t.co/Ikl4ybTAfg pic.twitter.com/wYWFb7pbVc