她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

▲澳洲一名母親在孩子的玩具小屋裡看到上千顆「奇異的黑色小球」。（圖／翻攝自Facebook／of today）

記者葉睿涵／綜合報導

澳洲一位媽媽在家中發現上千顆「奇異的不明黑色小球」，於是將照片上傳Facebook，詢問廣大網友那是什麼。照片曝光後，許多熱心的網友紛紛趕來告知這位媽媽他們的猜測，甚至還有不少專家也來提供意見。

據《每日星報》和《每日郵報》報導，這名母親在Facebook上寫道，她是在家中打開小孩的玩具小屋後，發現這些不明黑色小球的，她很好奇這些小球究竟是蟲卵還是昆蟲的糞便，於是想詢問其他父母的看法。她害怕地表示，這個玩具小屋是她為了孩子，特別從昆士蘭帶回來的，所以她很希望這些小球不是白蟻，因為她很怕白蟻。

The truth behind hundreds of 'black balls' found in a children's cubby is finally revealed https://t.co/HJTRLn9DI3 — Daily Mail Australia (@DailyMailAU) February 26, 2021

網友們在看到po文後爭相評論，其中一名網友寫道，「在我看來，它們長得很像罌粟籽（poppy seeds），當我還是個孩子的時候，我經常把它們從我的鬆餅和麵包上取下來，因為我以為它們是蒼蠅的糞便」，而另一位網友則表示，這看起來不是蜱蟲卵，因為這些小球雖然看起來很小，「但你需要一個放大鏡才能看到蜱蟲卵」。

與此同時，有網友為這位媽媽提供了一個好方法來辨別「黑色小球」究竟是蟲卵或是糞便，「試著打扁一個吧！如果它沒有被壓扁，那可能是玩具裡面掉出來的；如果它會爆漿，那就有可能是蟲卵；但如果它很輕易地就被壓碎，那它可能是便便」。

▲網友認為，黑色小球是罌粟籽（左），但昆蟲學家認為，它們是蛾卵（右）。（組圖／取自免費圖庫Pixabay）

一些專家也發表了他們的意見，除蟲公司Pest Off Solutions發言人表示，「我從未見過這種東西，它看起來像是罌粟籽」，但害蟲控制專家Fantastic Services則指出，「這是蟲卵，不過如果不能觸摸它們、看它們的紋理是什麼樣子，就很難確定。」昆士蘭大學的昆蟲學家埃伯特認為，這些小黑球是蛾卵，再過幾天，它們可能就會孵出毛毛蟲。

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