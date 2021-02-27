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老婆懷孕24周「完全不做家事」：會傷小孩！他壓力爆棚　掉髮崩潰

▲▼懷孕示意圖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲外國一名男網友表示，妻子懷胎24周以來完全不做家事，讓他壓力超大，甚至開始掉頭髮。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者吳美依／綜合報導

外國一名男網友表示，妻子目前懷胎24周，卻以「會傷到孩子」為由，拒絕做任何家事，整天坐著滑手機，不停使喚自己。他起初決心一肩扛起，但工作家務兩頭燒，逐漸筋疲力盡，甚至壓力大到掉頭髮，終於受不了，要求老婆協助分攤重擔，卻被痛罵「自私」，因此無奈地在論壇Reddit詢問網友，「我是個混蛋嗎？」

男網友表示，老婆與肚子裡的寶寶目前一切安好，沒有經歷太多不適或波折，可說是「相當輕鬆的懷孕過程」；妻子大部分時間都待在家裡放鬆，「她說，她從來沒有感覺那麼好過」。他為了成為「好老公」，工作之餘也負責煮飯、打掃、照顧寵物等所有家務，即使睡到一半被叫醒，要求出門買零食，也二話不說地答應。

男網友有一陣子工作不順，晚上只想好好睡覺，於是拒絕半夜嘴饞的妻子，未料老婆竟氣得大哭，「（她）說，我是一個非常糟糕的丈夫，如果我那麼自私，她很擔心我成為一名父親」。

▲懷孕女子示意圖。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲許多網友都分享相關經驗，直指問題出在男網友的老婆身上。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

男網友終於受不了，吐露自己6個月以來的壓力與痛苦，卻只是把老婆惹得更加憤怒，還被趕到沙發上睡覺。他也遭受妻子的家人抨擊，「我的丈母娘傳訊息罵我混蛋。他們都說，我讓老婆壓力太大會傷到小孩，所以我現在感到非常內疚」。

大多數網友一致認為是老婆的問題，「大多數女性懷孕6個月甚至更長時間後，都還是堅持全職工作」、「為何她就連最簡單的家務都不會？」、「除非有高風險，你老婆懷孕時可以工作、做家事和所有事情」、「你被操控和占便宜了，我很遺憾」、「她是懷孕，不是躺在安寧病床上」。

一名生過4個孩子的母親表示，她每次懷孕也都承受高風險，除了不能從事剷雪等激烈活動、避免吸入某些清潔劑的化學物質以外，醫師從未叮嚀不能照常做家事，「他甚至鼓勵我這麼做，因為這能讓我保持活力，減少可能發生的問題」。

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