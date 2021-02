威脅潑酸毀容、打斷鼻！她收「恐嚇訊息」1年半崩潰　全是男友傳的

▲英國一名24歲女子遭到恐嚇訊息騷擾1年半,逼近崩潰,卻震驚地發現幕後黑手就是最親密的男友。(示意圖/PAKUTASO)

記者吳美依/綜合外電報導

英國24歲艾琳娜(Alina De Guiseppe)持續收到匿名威脅訊息,被恐嚇打斷鼻子、朝臉部潑酸,甚至還有無聲電話騷擾,時間長達18個月。她對此感到焦慮又崩潰,但卻震驚地發現,幕後黑手竟是交往6年的「溫柔」男友安東尼(Anthony Clarke)。

《太陽報》等外媒報導,艾琳娜時常接到陌生電話,對方卻一句話也不說;或在社群媒體上收到假帳號傳送的辱罵、恐嚇訊息。她一度試圖忽略,有天收到的內容竟寫道,「如果妳繼續無視我,我保證妳會後悔的。妳自己決定」。

不論艾琳娜將多少個帳號或手機號碼封鎖、加入黑名單,卻仍無法結束惡夢,「我真的很害怕離開公寓,日常生活充滿恐懼。我有時會盯著窗外看,只是為了尋找附近有沒有可疑的人或車輛。」她每次因此沮喪低落,男友總會溫柔安慰,甚至發誓找到幕後黑手,2人也更加堅定共組家庭、度過一生的目標。

