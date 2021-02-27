「還是要謝謝台灣」311地震10周年感動影片曝　網喊：台日友好！

▲311大地震將滿10周年，日本民眾於影片中表達對台灣的感謝。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

記者張寧倢／綜合報導

日本311地震將滿10周年，至今仍有受災民眾記得當年來自台灣的溫暖。日本台灣交流協會26日就在臉書PO文表示，「十年了，我們還是要謝謝台灣」，文中也上傳了一部影片，由日本人透過鏡頭親自向台灣表達感謝，畫面相當感動。有台灣網友就留言表示，「十年了，日本還一直在謝謝台灣，日本加油！」

日本台灣交流協會是日本在台灣的窗口，在各種面向上維持兩國實質交流，而26日在臉書官方頁面感性寫道，十年前的311大地震，日本突然面臨從未想像過的痛苦，阿公辛苦開墾的田地、阿嬤留下來的手錶、婚紗照、孩子送的小禮物、小時候手牽手走過的那條路，所有最愛的家鄉樣貌，全都被無情沖走。

文中提及，正當日本每天擔心餘震發生，許多人想要逃離之際，願意走入災區陪伴日人，災後也不忘持續關心、給予鼓勵的「就是台灣」，「我們的謝意，也許你們無法想像，十年了，我們還是要謝謝台灣，感謝有你。」

▲日台交流協會分享感動影片，傳達日本民眾的謝意。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）

同時，日本台灣交流協會也附上一部30秒的影片，其中不僅有著地震發生10年後，現今災區的風景樣貌，還有來自日本民眾的溫暖問候，「歡迎大家來找我們，再見！」、「台灣給了我們活下去的力量，非常謝謝你們。」

這段影片讓許多台灣網友看了不禁感動留言，「謝謝你一直謝謝台灣，台日永遠友好」、「好鄰居！都是受地震壓迫的國家，願大家都平安！」、「再努力加油，日本好鄰居！」、「希望台日友誼能一直保持，天佑日本疫情早日退散解封後一定要報復性的出遊，台日友好」、「十年了，日本還一直在謝謝台灣，這也很難想像。日本加油！」

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