美眾議院通過1.9兆美元紓困案！　下週將交參議院表決

▲美國眾議院在26日通過1.9兆美元（約新台幣53兆）的新冠疫情紓困案。（圖／路透）

記者葉睿涵／綜合報導

美國眾議院26日針對拜登所提出的1.9兆美元（約新台幣53兆元）新冠疫情紓困案進行討論，是否調整國內目前的最低薪資成為爭議焦點。經過一番激烈爭辯後，議案終於在27日凌晨以219票對212票通過，並將在下週送交參議院表決。

綜合外媒報導，新冠疫情紓困案的內容包括延長失業補助計劃至8月29日、擴大失業補助範圍、提供金援予符合條件的個人和家庭、援助餐廳與其他小型企業、資助疫苗接種計劃與測試、提供1700億美元的重啟費用給學校和高等教育機構等。

參議院將於下週開始就此議案進行表決，但外媒推測，參議院或許會對此議案提出修正，或通過一個不同版本的紓困案。最低薪資的議題是本議案的最大爭議。

民主黨人不斷要求議會將最低薪資由現在的每小時7.25美元（約新台幣202元）調高至每小時15美元（約新台幣418元），卻遭參議院和共和黨強烈反對。他們認為，大幅提高最低時新將導致商界利益受損，進而導致工作機會銳減。儘管如此，民主黨仍致力推動調薪，眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）甚至還表示，「加薪是必要的。」

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