他販毒入獄15年！「靠影片字幕自學」拚進史丹佛大學

▲斯派爾斯因為史丹佛大學招生官受訪時說的一段話，決心發憤苦讀改變人生。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）



實習記者陳妙津／綜合報導

39歲的斯派爾斯（Jason Spyres）是名主修電腦科學的大四生，他不僅比其他同窗年長，更曾有段特殊經歷，他高中時因販毒被判刑服監15年，後來靠著家人寄來教育影片的字幕自學，2018年成功以轉學生身分考上史丹佛大學，恰好是他刑滿出獄的隔年。

可汗學院（Khan Academy）創辦人兼執行長克汗（Salman ‘Sal’ Khan）今天告訴中央社記者，前年他在史丹佛大學演講完，在問答時間遇到斯派爾斯流淚分享自己透過網路資源自學的故事。

斯派爾斯出生自貧困家庭，父母皆有毒癮，他也從高中開始販毒，最終因販賣大麻遭判入獄服刑15年，獄中代號為「Mr. K99397」，由於在監獄中沒有網路，斯派爾斯的母親將可汗學院影片下載的字幕紙本寄來，他便開始看著這些資料每日學習。

當斯派爾斯在伊利諾州坐牢時，正好看到史丹佛大學招生官在電視上受訪表示，「面試官通常對能夠用很少資源取得更多成就的學生印象深刻」。斯派爾斯笑稱，他當時環顧四周發現，「我只有一支筆、一本筆記簿，幾張郵票和一張監獄圖書證」，於是他決定制訂一套讀書計畫，寫信給全國各地學校申請新版本的教科書，每天從清晨開始，借用監獄休息室的桌子讀書，每週6天、每天6小時。

斯派爾斯從監獄圖書館借的第一本書是經濟學，接著是物理、有機化學、微積分，「學會微積分之後，我更有信心可以回頭再唸一次物理，因為沒有計算機，所以全部都用紙筆計算」。

當時他的目標是出獄之後，先唸社區大學再轉學進入史丹佛大學或四年制大學，「史丹佛大學改變了我的人生，無論我是否有入學」，最後他也如願靠自學轉學進入史丹佛大學就讀，2020年還與非營利機構監獄學人基金（暫譯，PrisonScholar Fund）合作，以一筆公共服務獎助金，鼓勵並幫助更多更生人勇敢追求大學教育。

斯派爾斯聽完克汗演講後，流淚公開表達感謝，「從那些簡單易懂的影片學到知識，不必因為不懂而承認自己愚蠢，也不用因為要去問別人而害羞。」對於自己走過的特殊經歷，斯派爾斯豁達表示，「如果你被剝奪權利，無論是因為重罪、貧窮或是身為少數族裔，我懇請你不要放棄希望。去追逐你的夢想，就像這世上沒有什麼可以阻止你。」