各界挺農民！衛福部是否「訂鳳梨送醫護」？陳時中一句話回應

▲中央流行疫情指揮中心記者會。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

大陸從3/1起禁止台灣鳳梨進口，許多政治人物發起挺台灣鳳梨的宣傳活動，外界關心衛福部長陳時中是否會響應訂購鳳梨送給醫護人員，但是醫護人員素來對鳳梨有所忌諱，擔心醫院「太旺」並不是好事情，陳時中則給了一句話回應。

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▲外交部長吳釗燮發起「自由鳳梨」行動。（圖／翻攝Twitter／外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan)）

大陸國台辦宣布台灣鳳梨截獲檢疫性有害生物，自3/1禁止台灣鳳梨進口，外銷受阻讓許多鳳梨農擔心價格崩盤，許多政治人物發起挺台灣鳳梨的宣傳活動，包含外交部長吳釗燮推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」；交通部長林佳龍在臉書上分享去年親自下田採摘鳳梨照片，並指出已經請交通部的各單位想辦法協助辛苦的農民，也鼓勵國人支持。

有媒體於指揮中心記者會中問及陳時中是否會響應、訂購鳳梨送給醫護人員，但又擔心可能太旺，會有哪些考量。陳時中則簡單回應，「我們當然希望我們農產品能賣得好，也會積極支持我們相關農產品」。

在去年中旬大解封前，國內疫情逐漸趨緩，伴隨每天病例＋0，不少農產品送到指揮中心表示心意與祝賀。包含台南送來的火鶴花、農委會送來的大西瓜、高雄甲仙小農送的芭樂，各項產品都受到大量關注，也讓陳時中另有最強「業配王」稱號。至於此次鳳梨危機陳時中是否能再發揮業配實力，有待後續觀察。

▲去年5月國內連續6天沒有新增病例，農委會送來6顆大西瓜表示慶祝，資料照。（圖／記者洪巧藍攝）