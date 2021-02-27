美韓軍事費用分攤迎來新契機！《華爾街日報》：兩國已達成新協議

▲美韓兩國就軍事費用分攤上，已逐漸達成新的協議。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國與南韓的軍費分攤協商，自從川普政府時期破局後，直到拜登就任，將可望迎來新的轉捩點！根據《華爾街日報》於當地時間26日引用兩國官員說法報導，持續數年的駐韓美軍費用分攤爭論，已逐漸形成一份新的協定。

報導分析，隨著本月初美國決定將駐日美軍防衛費用分攤協議效期延長一年，加上與南韓的談判可望進入最終階段，這意味著拜登渴望強化與同盟國之間的紐帶關係，並一甩過去川普政府與同盟國交手時抱持的交易心態。

報導指出，目前駐韓美軍規模約維持在2萬8500人，而軍費分攤的主要爭論點在於，如何去分配為維持駐韓美軍現有規模所需的20億美元。不過報導也透露，隨著協議進入談判最終階段，南韓將會維持過去川普時期所談的條件、亦或是主張其他條件，仍是未知數。

精通美韓兩國此次談判的消息人士指出，南韓提出維持過往川普政府時美國所提出的現有軍費漲價13%的方案，而在未來4年以內隨著南韓的軍事預算規模，可能在費用上還會有所提升。

據悉，先前在川普執政時期，美韓兩國於2020年3月，原本就前一年度的軍事分攤費用（1兆389億韓元）調漲13%的方案上暫時達成協議，然而最後卻被川普拒絕，導致雙方協議破局、回歸原點。

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