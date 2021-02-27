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海地監獄暴動25死！400多人越獄　頭號通緝犯脫逃隔日槍戰亡

▲▼ 海地25日一所監獄發生越獄暴動，至少25人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲海地25日監獄越獄暴動事件造成25人死亡。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

海地首都太子港市郊一所監獄25日發生暴動，總計400多名囚犯越獄，造成25人死亡。當局表示，這是海地10年來規模最大、死亡人數最多的一次越獄事件。現已知死者包括監獄典獄長，且頭號通緝犯約瑟夫在越獄隔日與警方交火身亡。

▲▼ 海地25日一所監獄發生越獄暴動，至少25人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

美聯社報導，克魯瓦德布克民事監獄（Croix-des-Bouquets Civil Prison）25日爆發越獄事件後，現已確認25人死亡，包括監獄典獄長、6名囚犯及多名當地居民。目擊者稱，多名槍手當時朝著獄警開槍，隨後多名囚犯就從監獄逃離。

部分人士認為，此次爆發越獄事件的關鍵，就是為了協助當地黑幫老大約瑟夫（Arnel Joseph）逃脫；約瑟夫是海地頭號通緝犯，在2019年因性侵、綁架、謀殺等罪名被捕。警方透露，約瑟夫越獄後，26日在一處檢查站被發現行蹤，他拔槍與警方交火後，命喪槍戰。

▲▼ 海地25日一所監獄發生越獄暴動，至少25人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

當局現階段並未提供進一步細節，但已知有60名囚犯已重新回到獄中，將調查越獄事件背後的組織者。文中提及，負責管理監獄的赫克特（Paul Joseph Hector）死於越獄事件。

事實上，克魯瓦德布克民事監獄早在2014年就曾發生過越獄事件，在當時關押的899名囚犯當中，有300多人越獄。此後，當局表示會加強監獄安全，加裝監視攝影機、在高危險性囚犯身上安裝腳踝監控裝置。

只不過，現階段仍不清楚上述管制措施是否確實執行，但在25日越獄事件爆發的當下，獄所關押1542名囚犯，將近其原定容納囚犯人數的2倍之多。

▲▼ 海地25日一所監獄發生越獄暴動，至少25人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 海地25日一所監獄發生越獄暴動，至少25人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 海地25日一所監獄發生越獄暴動，至少25人死亡。（圖／達志影像／美聯社）

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