她被老公推落海！死爬上岸又遭活埋　沙坑竟是「孩子親手挖的」

記者張寧倢/編譯

美國一名男子馬里斯(Luis Mares III)日前帶著妻小,來到加州世界著名觀光勝地「科羅拉多海灘」(Coronado Beach)度假,卻在行程中與老婆發生嚴重爭執,馬里斯盛怒之下將老婆推入海中,但她沒有溺斃,馬里斯見狀又將老婆拖進沙坑,打算直接把人活埋。

根據《每日星報》報導,馬里斯夫婦25日帶著孩子們來到科羅拉多海灘度假,夫妻倆卻在旅行中發生嚴重口角,馬里斯竟然試圖把自己的老婆活埋。死裡逃生的妻子向當地警方聲稱,自己被丈夫推落海中,死命爬上岸之後,又發生肢體搏鬥,她隨後被馬里斯拖進救生員高椅下的沙坑,諷刺的是,這個沙坑應是孩子們白天玩耍時親手挖的。

妻子表示,自己被扔進洞裡之後,馬里斯開始在她身上填沙,過程中還不斷用腳踹她,但過了一陣子後,馬里斯突然停止動作並轉身逃跑,她則趕緊逃到濱海大道,一名路人發現她之後,隨即將她送往聖地牙哥創傷中心。

警方於當天晚間9時左右接到報案電話,隨後在附近一戶人家的花園中,發現藏匿其中的馬里斯,「我們不知道是什麼把馬里斯給嚇跑,可能是有人剛好路過。」目前,馬里斯以謀殺未遂、襲擊重傷、家庭暴力、非法監禁與違反假釋等罪名遭到指控。

