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美制裁沙烏地76人…獨缺他！重新評估雙邊關係　擬僅提供防禦武器

▲薩德飛彈防禦系統(THAAD)。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國川普政府時期，沙烏地阿拉伯曾向洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）購買高達150億美金（約新台幣4600億元）的薩德飛彈防禦系統（THAAD）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

美國情報機構確認，沙烏地記者哈紹吉（Jamal Khashoggi）死於王儲批准的行動，並且制裁相關76名人士，卻唯獨漏了王儲本人。《路透社》引述4名知情人士的最新說法報導，拜登政府正在重新評估與沙烏地的關係，考慮停止部分軍售，且未來僅交易防禦性武器。

美國26日發布最新情資解密報告。內文指出，沙國王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）於2018年批准，派人捕捉或謀殺擁有美國公民身分、任職《華盛頓郵報》的沙籍異議記者哈紹吉。

國務卿布林肯（Antony Blinken）稍後宣布「哈紹吉禁令」（Khashoggi Ban），將76名相關人士列入黑名單，禁止入境並凍結在美資產與生意，制裁對象卻獨漏王儲本人。他解釋，考量到維繫傳統盟友關係，此舉「更符合我方利益與價值」。

▲▼遇害的沙國記者哈紹吉生前最後音檔曝光。（圖／達志影像／美聯社）

▲沙烏地阿拉伯異議記者哈紹吉。（圖／達志影像／美聯社）

沙烏地是美國對抗伊朗威脅時的最親密盟友之一，卻被指控造成葉門大規模傷亡、人道主義災難。華府今年初就曾以人權問題為由，暫停5億美元軍售。

一名國會幕僚透露，官員們「正在試圖釐清如何界定攻擊性與防禦性武器」。國務院發言人則表示，「我們的重點是結束葉門衝突，同時確保沙國擁有防衛其領土與人民所需的一切」。他透露，拜登也已經承諾，將要求美軍停止支援對抗葉門叛軍「胡塞運動」（Houthis）的軍事行動。

在此新政策下，終端高空防禦飛彈、愛國者導彈防禦系統等武器仍被允許售出。但是，川普政府不顧國會強烈反對、持續促成與安排的精確導引武器（PGM）、小直徑炸彈等大宗交易將被終結。

▲▼美國總統拜登、沙烏地阿拉伯王儲沙爾曼（Mohammed bin Salman）。（圖／路透）

▲美國拜登政府正在重新評估與沙烏地阿拉伯的關係。（圖／路透）

值得一提的是，川普政府1月20日，也就是任期最後一天，和另個重要盟友阿拉伯聯合大公國（下稱阿聯酋）簽署價值230億美元的軍售，賣出50架F-35戰機、18架武裝無人機與其他防禦性設備，以利該國遏止伊朗「威脅」。此交易如今也將受到拜登政府審查。

許多國會議員認為，向波斯灣國家出售武器，等於促成葉門人道主義災難，因此強烈提議限制攻擊性武器。參院外交關係委員會中東小組主席、民主黨籍的墨菲（Chris Murphy）直言，向阿聯酋軍售，將加劇區域軍備競賽。

一名國防工業界的高階主管則認為，雖然川普政府把軍售視為創造工作機會的方式，但拜登政府似乎重返更重視人權的立場。

美解密情報指王儲「批准謀殺哈紹吉」　拜登政府表態或引兩國緊張

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