全無路燈！14歲女學生返家遭卡車撞飛　「後視鏡支架尻頭」慘身亡

▲女學生遭大卡車違法安裝的後視鏡撞飛，頭步重挫。（圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者張寧倢／編譯

夜晚的返家之途竟成為黃泉路！英國一名14歲女學生2018年萬聖節當天，獨自走在一條沒有路燈的鄉村小路上，後方一輛7.5噸重的大卡車疾駛而來，在駕駛的疏忽之下，後視鏡支架竟然直接從後方撞上路邊的女學生，導致她整個人被撞飛，2天後傷重身亡。

根據《太陽報》報導，住在沃里克郡（Warks）的哈伯里村（Harbury）的14歲女學生荷莉（Holly Chevassut），於2018年萬聖節傍晚5時30分左右，獨自走在一條沒有路燈且沒有人行道的小路上，準備返回家中，卻被一台7.5噸Isuzu平板卡車從後方撞飛，據悉是拖吊服務公司「GRS Recovery」的所屬車輛。而被後視鏡支架擊中的荷莉，送醫後被診斷為外傷性脊髓損傷，2天後傷重不治。

報導稱，根據當地法律，大卡車後視鏡不得凸出車輛最寬處超過20公分，也必須高於地面2公尺，但這台卡車卻違反了這些規定，導致後視鏡支架迎頭撞上荷莉，變成殺人兇器。沃里克郡驗屍官助理里珀（Tom Leeper）致信GRS拖吊公司，要求他們調查車輛的後視鏡支架，結果發現，GRS仍然繼續在卡車上安裝不合規定的後視鏡，「在我看來，如果不採取行動，未來還會重演死亡悲劇。」

日前，法庭聽審會上，GRS Recovery證實現在公司已經修改了所有車輛後視鏡與防護裝置，使其符合法規。而荷莉的家人也在聽審會後聲明，感謝所有急救人員與考文垂大學醫院（University Hospital in Coventry）的醫護人員，對荷莉給予的治療與關心，荷莉是一位有才華、有創意、幽默又漂亮的女孩，她的家人朋友們都很愛她，「我們會非常想念她。」

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