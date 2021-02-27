日山林大火「延燒6天毀106公頃」　未來2天是關鍵時期

▲當地消防人員表示，飛散的大量落葉極度助燃，因此大火才會數日無法澆滅。（示意圖／達志影像／美聯社）



實習記者陳妙津／綜合報導

日本櫪木縣足利市西宮町山區自21日大火後還未撲滅，至今已經延燒106公頃，相關部門仍在持續灌救中。足利市長和泉聰表示，26日開始風勢減弱，火勢已被控制，未來兩天將是關鍵期。

據日本放送協會（NHK）報導，因擔憂火勢延燒到附近住宅區，當局對305個家戶發出避難勸告，並在市內開設3處避難所，不過截至26日早上6時為止，只有8個家戶共13人前往避難。

足利市政府表示，山林大火雖然沒有造成任何人員傷亡，但位於山中的木造神社建築被全數燒毀，且天氣預報顯示乾燥天候持續，下週前可能都不會降下大雨，所幸火勢延燒已受控制。

報導指出，除當地消防部門外，還有來自櫪木縣及外縣市共有14個消防局及消防本部超過百人前來支援，而負責灑水灌救的直升機則來自自衛隊、宮城縣、茨城縣、埼玉縣、富山縣、東京消防廳及橫濱市消防局等處。

除了風勢較弱處外，消防人員在7處地點設置「防火線」，安排消防隊員持續噴水，防止火勢延燒進住宅區，並安排直升機巡視山區，確認安全範圍後遣消防隊員入山徹底撲滅火源。足利市長和泉聰表示，若地面部隊能在28日入山，情況應能好轉。

據每日新聞報導，這幾天內曾 4度入山滅火的消防人員受訪表示，「滅了一處後，又有其他地方起火，沒完沒了太痛苦了」。在現場負責噴水作業的足利市消防團第2分團團長本間貢則說，山林火災之所以難以撲滅，「是因為大量飛散的落葉極度助燃，所以到處都出現星火」。