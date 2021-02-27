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吳釗燮籲挺台「自由鳳梨」！各國網友求進口　學者狂推：超想吃

▲吳釗燮籲挺台灣自由鳳梨。（圖／翻攝Twitter@MOFA_Taiwan）

▲外交部長吳釗燮籲透過推特呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」。（圖／翻攝Twitter@MOFA_Taiwan）

文／中央社台北27日電

中國方面昨天突然宣布停止進口台灣鳳梨，外交部長吳釗燮推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨（#FreedomPineapple）」。諸多網友留言支持，希望台灣鳳梨藉此機會改出口到其他渴望享用的國家。

中國海關總署昨天突然公告，「從今年3月1日起，暫停受理台灣鳳梨報關、輸入，並及時通知轄區內的相關企業」；中國國務院台灣事務辦公室表示，理由是多次從台灣鳳梨中驗出有害生物。

吳釗燮在推特發文說，「記得#澳洲的#自由紅酒嗎？我呼籲全球理念相近的朋友們與#台灣站在一起挺#自由鳳梨。」

澳洲去年極力主張調查2019冠狀病毒疾病（COVID-19）源頭，與中國關係惡化，中國對澳洲葡萄酒、牛肉、大麥等產品施加貿易障礙，諸多民主國家以行動力挺澳洲，呼籲多喝澳洲葡萄酒。

推文下方有使用者留言支持，「印度應展現與台灣團結一心。」還有人說，「算了吧，沒必要賣給犯罪集團。是時候跳脫思考框架，擴大出口到其他國家，尤其是比較沒有進口我們鳳梨的國家。」

有人表示，「我很願意買一打！有送到法國嗎？或者讓我去台灣更好。」其他人也相繼留言，希望台灣鳳梨能運到英國倫敦、美國洛杉磯、丹麥、香港、加拿大等地。

在這則推文之前，外交部表示，「中國這項禁令有悖於以規範為基礎、自由公平的貿易。這些水果品質極優，符合最嚴格的國際認證標準。我們呼籲#北京收回決定！」

總統蔡英文也推文說，「繼澳洲紅酒之後，不公平的中國貿易作為現在把矛頭指向台灣鳳梨。但這無法阻止我們。我們的鳳梨不管是用來做果昔、蛋糕或現切盛盤，永遠恰到好處。支持我們的農民、享受美味台灣水果！」

加拿大「麥克唐納─勞裡埃研究所」（Macdonald-Laurier Institute）資深研究員寇謐將（J. Michael Cole）推文表示，「在#中國懲罰#台灣的最新一波行動中，北京宣布自3月1日起取消所有台灣鳳梨進口。你們怎樣我不知道，但我突然超想吃台灣鳳梨。」

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