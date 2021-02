吳釗燮籲挺台「自由鳳梨」！各國網友求進口　學者狂推：超想吃

▲外交部長吳釗燮籲透過推特呼籲各界支持台灣的「自由鳳梨」。(圖/翻攝Twitter@MOFA_Taiwan)



文/中央社台北27日電

中國方面昨天突然宣布停止進口台灣鳳梨,外交部長吳釗燮推文呼籲各界支持台灣的「#自由鳳梨(#FreedomPineapple)」。諸多網友留言支持,希望台灣鳳梨藉此機會改出口到其他渴望享用的國家。

中國海關總署昨天突然公告,「從今年3月1日起,暫停受理台灣鳳梨報關、輸入,並及時通知轄區內的相關企業」;中國國務院台灣事務辦公室表示,理由是多次從台灣鳳梨中驗出有害生物。

吳釗燮在推特發文說,「記得#澳洲的#自由紅酒嗎?我呼籲全球理念相近的朋友們與#台灣站在一起挺#自由鳳梨。」

Here we go again! Our pineapples are now banned by #China to punish farmers in the south. Remember #Australia's #FreedomWine? I urge like-minded friends around the globe to stand with #Taiwan & rally behind the #FreedomPineapple. JW — 外交部 Ministry of Foreign Affairs, ROC (Taiwan) (@MOFA_Taiwan) February 26, 2021

澳洲去年極力主張調查2019冠狀病毒疾病(COVID-19)源頭,與中國關係惡化,中國對澳洲葡萄酒、牛肉、大麥等產品施加貿易障礙,諸多民主國家以行動力挺澳洲,呼籲多喝澳洲葡萄酒。

推文下方有使用者留言支持,「印度應展現與台灣團結一心。」還有人說,「算了吧,沒必要賣給犯罪集團。是時候跳脫思考框架,擴大出口到其他國家,尤其是比較沒有進口我們鳳梨的國家。」

有人表示,「我很願意買一打!有送到法國嗎?或者讓我去台灣更好。」其他人也相繼留言,希望台灣鳳梨能運到英國倫敦、美國洛杉磯、丹麥、香港、加拿大等地。

在這則推文之前,外交部表示,「中國這項禁令有悖於以規範為基礎、自由公平的貿易。這些水果品質極優,符合最嚴格的國際認證標準。我們呼籲#北京收回決定!」

After Australian wine, unfair Chinese trade practices are now targeting #Taiwanese pineapples. But that won’t stop us. Whether in a smoothie, a cake, or freshly cut on a plate, our pineapples always hit the spot. Support our farmers & enjoy delicious Taiwanese fruit! pic.twitter.com/QnVJzyNiDL — 蔡英文 Tsai Ing-wen (@iingwen) February 26, 2021

總統蔡英文也推文說,「繼澳洲紅酒之後,不公平的中國貿易作為現在把矛頭指向台灣鳳梨。但這無法阻止我們。我們的鳳梨不管是用來做果昔、蛋糕或現切盛盤,永遠恰到好處。支持我們的農民、享受美味台灣水果!」

In the latest round of attempts by #China to punish #Taiwan, Beijing has announced it will cancel all imports of Taiwanese pineapple from March 1. I don't know about you, but I'm suddenly craving Taiwanese pineapple. pic.twitter.com/ABv1X5xoL8 — J Michael Cole (寇謐將) (@JMichaelCole1) February 26, 2021

加拿大「麥克唐納─勞裡埃研究所」(Macdonald-Laurier Institute)資深研究員寇謐將(J. Michael Cole)推文表示,「在#中國懲罰#台灣的最新一波行動中,北京宣布自3月1日起取消所有台灣鳳梨進口。你們怎樣我不知道,但我突然超想吃台灣鳳梨。」

