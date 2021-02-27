「腐爛左腳穿鞋」沖上岸！她騙走5.5億爽當貴婦　失蹤3月只剩屍塊

▲澳洲3名露營客在塔斯拉（Tathra）附近的邦代海灘（Bournda Beach）發現一隻穿著慢跑鞋、已經腐爛的人類左腳。（圖／翻攝Google Maps）



記者吳美依／綜合外電報導

來自澳洲雪梨的女商人梅莉莎（Melissa Caddick）被控詐騙親友與客戶，將高達2000萬美元 （大約新台幣5.5億元）鉅款用於私人花費，享受貴婦生活，去年遭調查單位突襲搜索，隔日卻離奇失蹤。她3個月後被發現已經死亡，腐爛卻仍穿在慢跑鞋裡的左腳掌21日沖上偏僻海灘，其他身體部位依然下落不明。

7New、9News等外媒報導，3名青少年21日下午在塔斯拉（Tathra）附近的邦代海灘（Bournda Beach）露營，卻發現一個破舊骯髒的慢跑鞋。其中一人把鞋子撿起丟入垃圾桶時，發現掉出一塊骨頭，這才驚覺裡面有一隻腳。相關單位實施DNA檢測後，證實死者就是失蹤多時的梅莉莎。

After months of searching for Sydney businesswoman Melissa Caddick, a group of campers stumbled upon her decomposed foot. FULL STORY: 7news.link/CaddickInvestigation 由 7NEWS Australia 發佈於 2021年2月26日 星期五

新南威爾斯警局助理局長威靈（Mick Willing）引述海洋漂流模型結果指出，梅莉莎可能在雪梨住家附近下水，之後隨著海流，漂到南方250英里（大約403公里）的海灘，但相關細節與確切時間「仍是謎團」，「我們目前不排除任何可能性……但有鑑於她失蹤的情況，我們一直考慮著她自殺的可能」。

梅莉莎被指控實施龐氏騙局（Ponzi scheme），詐欺至少60名客戶，挪用投資基金支付其奢華生活，時常出國度假，購買珠寶與名牌服飾與珠寶。她與丈夫、兒子住在位於多佛高地（Dover Heights）的濱海豪宅，去年11月12日凌晨出門晨跑，卻從此不見蹤跡。

梅莉莎案的發展震驚全國。警方本月稍早才重申相信她還活著，最新發展卻出乎意料。據悉，相關單位正在附近海灘展開大規模搜索，希望找到更多線索。

聽Podcast掌握國際局勢

擴香瓶5招使用小秘訣：瓶蓋先別丟，畫十字擴香用更久！