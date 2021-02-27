美加州濃煙大火「全洛杉磯都能看到」　多輛巴士遭燒毀剩骨架

▲火滅後，數輛巴士已經被燒到剩下漆黑骨架。（圖／達志影像／美聯社，下同）



實習記者陳妙津／綜合報導

美國加州康普頓地區在凌晨發生大火，由於起火處存放多輛巴士及棧板，濃煙直竄天際，整個洛杉磯都能清楚看到，十多輛巴士被燒得焦黑僅剩骨架，所幸除了一名消防員救災時腳踝輕傷外，並無人死亡，不過總損失仍有待評估。

據《華盛頓郵報》報導，火災發生於當地時間26日清晨4時45分（台灣時間26日晚間8時45分），當局獲報後，派出100多名消防員和26輛消防車趕赴現場搶救，花了數小時才控制住火勢。康普頓消防局隊長麥康布斯（Jim McCombs）表示，除了一名消防員腳踝扭到外，無人傷亡，不過起火原因仍未明。

▲因事發地點鄰近住宅區，消防人員還疏散部分居民救災。（圖／達志影像／美聯社，下同）



附近居民赫南德茲（Christian Hernandez）則說，當時現場流浪漢正在燒火取暖，結果火焰延燒到其中一人的雜物後，蔓延到電線桿上，接著又引燃四處，造成這起大火。

另名居民吉米•瓦拉德茲（Jimmy Valadez）表示，這處場所由他的家人所有，也是間小公司，而今全被大火所毀，「有兩個滿是庫存的倉庫，我爸媽所有存貨都被燒了……一半財產都沒了。」