癡等女友45年！他苦守「街角約定」直到最後一刻　故事曝光感動萬人

▲在街角苦守女友近半世紀的阿里芬。（圖／翻攝自IG／aanmansyur）

記者葉睿涵／綜合報導

一個信守超過45年的約定，保存著老一輩對愛情的真切，也感動了上萬人。最近，印尼一位癡情老爺爺苦坐街角的身影與他動人的愛情故事在網路瘋傳，原來這位老爺爺年輕時與心愛的女子因政局動盪而被迫分離，倆人約好，待情勢穩定後要在街角的商店前重逢，豈料老爺爺這一等就是一生。

綜合外媒報導，70年代，印尼東爪哇島的城市瑪琅（Malang）爆發政治衝突及動亂，讓這位名叫阿里芬（Arifin）的老爺爺被迫與心愛的女友分隔兩地。分離前，倆人許下約定，待政局穩定後，他們要回到街角的一家商店碰面。

akhir 2016 saya bertemu dengan pak arifin, lelaki yang menunggu kekasihnya selama puluhan tahun di tempat yang sama, di mana dia kemudian menemukan ajalnya. ceritanya sudah banyak ditulis ulang orang & viral. pic.twitter.com/zuNJf7pPOP — aan barongko mansyur (@hurufkecil) February 14, 2021

從那天起，信守承諾的阿里芬每天都到街角同一位置報到，可惜女友不知何故從未現身。儘管如此，他仍晴雨不改，每天癡守街角，盼望著與愛人重逢的那一刻。阿里芬等待的身影被網友拍下後上傳至網路，迅速掀起網友熱烈討論。

從照片看來，阿里芬正低頭坐在街角，儘管面容疲倦，但他仍不願意回家休息，堅持等候女友的出現。不幸的是，他直到生命盡頭也沒有見到失散多年的摯愛。2017年4月8日，阿里芬被路人發現昏倒在人行道上，臉上有明顯傷痕，似乎剛經歷一場車禍，於是被緊急送到附近醫院治療。當晚，他在醫院嚥下最後一口氣，結束他超過45年的苦守日子。

Selamat Siang, Stay Sad 2k21 pic.twitter.com/uyBNZnKzPx — Alf1 (@_n0t4lfiaccount) February 9, 2021

沒有人知道這位專情的老爺爺住在何處、身份為何，但大家都被他的深情與專一所感動。在推特上，記載阿里芬愛情故事的po文已被轉發2萬次，超過5萬人按讚，並同步在Instagram和Facebook上瘋傳。

網友@ aku__willy指出，阿里芬是他現實中認識的人，「我上小學時經常看到他，他看上去很友善，也經常微笑，但他更多時候都在沉思」，也有人在阿里芬常駐的街角貼上寫有「自1970年起，日夜的苦守，只為信守一個承諾，等待最愛的到來，這是愛情的力量」的訃聞悼念他。

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