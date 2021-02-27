泰國館長不願分手想硬上　正妹一刀割喉！他鮮血狂噴慘死

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者詹雅婷／綜合報導

泰國曼谷小有名氣的46歲拳擊手東恩22日被人持利器割喉慘死，血染一旁白色轎車。依據最新進展，原來32歲女子沛派琳早在多年前與死者有過感情糾葛，事發當日2人相約談判，外傳東恩不願分手甚至企圖性侵，沛派琳拿起小刀防身，割向對方脖子後逃出車外，而東恩則因傷勢過重倒地喪命。

綜合外媒en24news、中國報等報導，拳擊手東恩（Wichan Mali Thong）在泰國與他人聯合經營拳擊會館，但早在3年前與外型亮眼的會館學員沛派琳（Ploypailin）相識，且有過一段情，儘管交往後分開過一段時間，但仍是曖昧關係。

事發當日，沛派琳約見東恩想協議分手，表明已懷上現任男友的孩子，要求對方歸還存有不雅影片的裝置，但東恩不願分手且企圖性侵，她隨手拿起小刀劃向對方，趕緊整理好自身衣物後逃下車。依據沛派琳的說法，當時東恩也下了車，但頸部不斷流血，最終倒地一動也不動。

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

眼見滿地血跡的沛派琳當場嚇壞，慌張致電男友求援。據悉，她男友得知消息後，曾載著沛派琳到警局外停留一段時間，思考是否自首投案，但最終仍選擇逃逸。

外傳案發當下曾傳出巨大聲響，沛派琳現已被警方逮捕，但也供稱曾受東恩威脅，一旦分手就要把不雅影片公開在網路上。警方表示，接下來仍會持續調查此案，釐清是否有他人涉案。

22 Février 2021 Le 22 février à 12 h 10, le lieutenant-colonel de police Pornprasit Malamai, département des enquêtes... 由 Bernard Duleroy 發佈於 2021年2月22日 星期一

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