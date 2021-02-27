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南韓輝瑞新冠疫苗接種Day1！她嬌喊「根本不會痛」：沒打針的感覺

▲▼51歲的鄭美敬成為南韓首名接種輝瑞新冠疫苗的民眾。（圖／達志影像）

▲51歲的鄭美敬成為南韓首名接種輝瑞新冠疫苗的民眾。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／綜合外電報導

南韓繼昨（26）日起開放療養院患者與職員等民眾施打阿斯利康（AZ）新冠疫苗，今（27）日正式開放新冠肺炎（COVID-19）專責醫院與生活治療中心的醫護團隊、工作人員共5萬5千人接種透過COVAX平台取得的輝瑞新冠疫苗，在輝瑞疫苗開訪接種首日，首爾中央預防接種中心為首都圈300名醫護人員優先施打疫苗。

根據《韓聯社》、《紐西斯通訊社》報導，南韓政府在首爾市中區國立中央醫療院設置中央預防接種中心，27日上午9時4分，於該院內擔任女性環境清潔員、負責處理醫療廢棄物的51歲鄭美敬（정미경，音譯）成為扣除駐韓美軍後，南韓國內首名接種輝瑞疫苗的民眾。

南韓國務總理丁世均（정세균）選擇於27日上午前往國立中央醫療院視察。

▲▼丁世均前往現場視察，並訪問首名疫苗接種者鄭美敬的接種心得。（圖／達志影像）

▲▼丁世均前往現場視察，並訪問首名疫苗接種者鄭美敬的接種心得。（圖／達志影像）

▲▼丁世均前往現場視察，並訪問首名疫苗接種者鄭美敬的接種心得。（圖／達志影像）

她在接種後露出微笑，對丁世均表示，「對於能成為首名接種（輝瑞）新冠疫苗的民眾感到非常榮幸，我可是帶著使命感來接種的，接種後內心平靜許多，期盼大家都能完成接種，殷殷期盼疫情早日結束。跟一般疫苗接種時相比，新冠疫苗不會疼痛，比起肌肉注射等方式反而更不會痛。雖一開始難免會緊張，但在注射時真的沒什麼感覺，反而會懷疑自己現在真的是在挨針嗎？」

輝瑞疫苗接種首日，國立中央醫療院199名工作人員、首都圈新冠專責醫院101名工作人員為首要接種對象，共計300人。

南韓透過COVAX平台取得共11萬7千劑新冠疫苗，可供5萬8500人施打，於26日起部分疫苗開始抵達仁川國際機場，並配送至全國各地共5處預防接種中心。

▲▼首爾國立中央醫療院等候室，醫護人員與相關職員等候接種新冠疫苗。（圖／路透社）

▲首爾國立中央醫療院等候室，醫護人員與相關職員等候接種新冠疫苗。（圖／路透社）

依據計畫，首爾中央預防接種中心將從27日起至3月12日開放醫護團隊與工作人員施打輝瑞疫苗；順天鄉大學天安醫院、梁山釜山大學醫院、朝鮮大學醫院等3處區域預防接種中心以及作為地方預防接種中心的啟明大學大邱東山醫院，則從3月3至9日開放接種；而接種對象超過120人以上的82處新冠肺炎專責醫院，則從3月8日疫苗運抵後開始接種。

另外，輝瑞生產的新冠疫苗需接種2次，才能形成更完整的防護能力，當局計畫3月20日以前完成醫護團隊與相關工作人員的一次接種工作、4月10日以前則完成第二次接種。

►南韓新冠疫苗「開打」！首日1.8萬人完成接種...她打完開始高血壓
 ►南韓新冠今增415例！AZ、輝瑞新冠疫苗陸續開放接種

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