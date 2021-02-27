南韓新冠今增415例！AZ、輝瑞新冠疫苗陸續開放接種

▲南韓26日起開始接種AZ新冠疫苗，首名接種者為61歲療養保護師（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓近期新冠肺炎（COVID-19）疫情，依舊出現零星群聚感染，包括家族親友聚會、醫療院所、大型工廠等。而昨（26）日起南韓國內開始替民眾施打新冠疫苗，首要接種對象為療養院、復健設施的患者與職員共28萬人，首日已有1萬8千人完成接種，今（27）日起則開始施打透過COVAX平台取得的輝瑞疫苗，接種對象為5萬多名新冠肺炎專責醫院醫護人員與工作人員。

根據《韓聯社》報導，截至27日0時為止，南韓今（27）日上午9時30分共通報415起新增病例，其中405例為境內感染、10例為境外移入，同時新增10例死亡。目前南韓共累計89321例確診、1595例死亡。

從新增確診者所分佈的地區來看，首都圈新增323例（首爾佔130例、京畿道佔166例、仁川佔27例）；全羅北道新增20例；光州新增12例；釜山新增9例；忠清北道新增8例；大邱、慶尚北道各新增6例；江原道新增5例；忠清南道、全羅南道各新增4例；蔚山新增3例；大田新增2例；世宗、慶尚南道、濟州島各新增1例。

從主要群聚感染案例來看，首爾市龍山區順天鄉大學首爾醫院累計250例；京畿道南楊州市某塑膠工廠累計189例；京畿道富川市永生教與其宗教補習設施累計178例；忠清南道牙山市Kiturami熱水器工廠累計192例；京畿道華城市某塑膠工廠累計25例；京畿道楊州市某產業園區累計22例；京畿道驪州市某製造業累計18例。

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