日本擬取消東奧入境限制　外籍選手免隔離！可於3／7開始備戰

▲日本擬於3月7日解除東京奧運參賽選手的入境限制。（圖／路透）

記者張寧倢／編譯

因新冠疫情衝擊，日本東京奧運延至7月23日舉行，相關防疫措施備受關注。東奧組委會25日宣布，將於3月25日展開的聖火傳遞儀式，只要途經「緊急事態地區」就會取消公路傳遞直接點火。而《日經新聞》27日也揭露，日本政府將於3月7日取消針對東京奧運的運動員的入境限制。

根據《日經新聞》報導，日本政府原定將在3月7日解除首都圈1都3縣實施的緊急事態宣言，然而，屆時隨著東京的解封，也將取消東京奧運的外國選手等相關人員的入境限制。此外，為方便海外選手備戰，這些運動員入境之後，無須隔離2周，但必須留在固定的住宿與訓練場地。

報導指出，在緊急事態宣言解除1個月之後，位於東京運動場地的可容納觀眾人數將可提高上限至1萬人，其他地區則可增為2萬人。據日本當局預估，東京奧運舉辦期間，可能會有約7萬名外籍人士，包含參賽選手、教練與媒體等入境日本。

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