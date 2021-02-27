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金髮妹脫「丁字褲」套臉上！無罩逛超市被勸離　氣炸開嗆

▲▼南非一名女子在超市內脫下丁字褲當口罩。（圖／翻攝自Facebook／AubergineSpecialtyFoods

▲南非一名金髮女超市裡，當眾脫下丁字褲，充當口罩。（圖／翻攝自Facebook／AubergineSpecialtyFoods）

記者吳美依／綜合外電報導

南非一名金髮女在連鎖超市皮佩（Pick n Pay）購物，卻沒有按照規定戴口罩，因此遭保全要求離開。她為了留下來，竟當場脫下貼身黑色丁字褲，並且直接套在臉上，最後豎起大拇指，用諷刺語氣怒嗆，「開心了嗎？」

根據目擊者拍攝的影片，金髮女推著滿載商品的購物車，在收銀機附近排隊結帳，就在此時，被保全發現違反防疫規定。她表示，自己手邊沒有任何口罩，但被要求離開後，竟當場上演「脫褲」鬧劇。

Just an average afternoon at a Pick N' Pay in South Africa#SouthAfricans #TheTasteofHome

AubergineFoods.com 發佈於 2021年2月25日 星期四

其他顧客全被嚇傻，忍不住驚呼，「我的天啊」、「發生什麼事？」與此同時，在金髮女身後排隊的顧客卻表示，「我認為這是可以接受的……妳內褲上的細菌比口罩上的（細菌）更少」，甚至一邊鼓掌一邊說道，「妳做得很好，太聰明了」。

該影片在網路上瘋傳，引發熱烈討論。但是，大多數民眾都被金髮女的誇張行徑惹怒，紛紛批評，「拜託，成熟一點吧！妳的家人會怎麼想？」、「我覺得好噁心」、「我們面臨一種嚴重疾病，她卻認為一條丁字褲就能夠拯救她」、「如果妳不喜歡戴口罩，就待在家裡網購吧」。

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