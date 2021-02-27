美FDA可望27日批准「嬌生新冠疫苗」緊急授權　單劑就有防護力

▲美國FDA可望27日批准嬌生疫苗的緊急使用授權。（圖／路透）

記者吳美依／編譯

《路透社》報導，美國食品藥物管理局（FDA）預計27日批准嬌生（Johnson & Johnson）新冠疫苗的緊急使用授權（EUA），可望成為該國第三種獲核可疫苗。此前，其外部顧問小組通過表決，一致認可此種「單劑」疫苗對於18歲以上成人的免疫效果。

FDA外部顧問小組由醫師、醫學研究者以及傳染疾病專家組成。他們認為，嬌生疫苗的效益大於風險。該機構在聲明中透露，將「致力於迅速完成與頒布緊急使用授權」，並通知相關聯邦夥伴，以利及時分配疫苗。

白宮抗疫小組高級顧問斯拉維特（Andy Slavitt）也在推特證實，FDA將於27日確認嬌生疫苗的緊急使用授權，「第三種安全且有效的疫苗是個非常受歡迎的消息」。

嬌生對此消息表示歡迎，且已準備好立刻提供疫苗，若如期獲得緊急使用授權，下周就能夠運送300萬至400萬劑，3月底提供2000萬人次的接種工作。一名疫苗部門主管透露，他們也在研發對抗南非變種病毒的第二代疫苗，預計今年夏天展開第一階段試驗。

根據試驗數據，輝瑞、莫德納疫苗的防護力皆達95％以上，但都在更具傳染力的英國、南非與巴西變種病毒出現之前研發。

嬌生疫苗預防中度至重度病例的整體有效性大約是66%，但施打後28天能夠100％預防住院，目前未發生死亡病例，並且能夠儲存在冰箱正常溫度中，與需要冷凍運輸的前二者疫苗相比，更容易分配。最重要的是，它在變種病毒擴散甚至流行之際才展開試驗。

全球首國 巴林批准嬌生疫苗作緊急使用

嬌生疫苗打1針「100％預防重症死亡」 FDA認證有效…預料將批准

聽Podcast掌握國際局勢