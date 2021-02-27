開放性+粉碎性骨折！老虎伍茲「3個月不能走」　 轉西岸名醫院治療

▲老虎伍茲復健之路漫長。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合外電報導

在高球界獲得15次冠軍的老虎伍茲（Tiger Woods）日前因車禍重傷，目前已被移往別處醫療設施，以獲得更好的運動員復健服務。據了解，他因腿部開放性骨折與粉碎性骨折，約至少3個月無法行走，而重回高球場上的那天還需要好一段時間。

綜合外電報導，老虎伍茲23日上午7時許為趕錄影時間駕車超速，在洛杉磯市南方濱海的霍桑大道（Hawthorne Boulevard）上高速翻覆，送醫後被診斷出兩腿腿部開放性骨折，其中一腳的腳踝則有粉碎性骨折，右腳還必須以鋼釘與鋼片固定接回。傷後數日他便在網路上發文感謝各界關心，表示自己意識清楚，身體狀況尚算安好。

▲▼老虎伍茲超速車禍，高球用具噴飛車外。（圖／路透）

現年45歲的老虎伍茲在初步手術並休養後，現已轉移至洛杉磯西達賽奈醫療中心（Cedars-Sinai Medical Center）接受治療，該醫療機構是西岸最大的醫院，也是第一級的創傷治療中心，曾幫助過多名運動員在傷後痊癒。

不過報導指出就伍茲目前的受傷程度，還需等待至少3個月後才能完全單靠雙腿承受身體重量，在那之前都不建議行走或是獨自站立。

▲▼老虎伍茲飆速撞爛車後意識清楚，韓系豪華休旅10顆安全氣囊保命。（圖／路透）

此前為伍茲的脛骨（小腿骨）與腓骨（腳踝外側突起骨頭）的開放性骨折，進行手術治療的加州大學洛杉磯分校醫學中心（Harbor-UCLA Medical Center），其臨時CEO馬哈獎（Anish Mahajan）證實伍茲已經轉院，「能為我們這個世代最偉大的球員之一，提供骨科創傷的救治，是我們的榮幸。」

伍茲因在高速過彎連人帶車噴飛出車道，在原可能致死的車禍中倖存下來，被警方指稱是因其駕駛的豪華休旅車「Genesis GV80」承受主要的撞擊力道，由於該車內裝10顆安全氣囊，在車禍瞬間也正常反應，抵銷了大部分的撞擊力。

警方在車禍數分鐘內趕到現場，並未發現伍茲有任何酒駕的情況，研判該起車禍純粹是一場超速意外。