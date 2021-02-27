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直播主內戰！被爆「懷孕照」高鈞鈞中指插胸部公審　霸氣安安發聲

挺韓網紅「霸氣安安」遭高鈞鈞指控惡意攻擊，她26日憔悴現身，首度發表聲明。（翻攝「霸氣安安」YouTube）

▲挺韓網紅「霸氣安安」遭高鈞鈞指控惡意攻擊，她26日憔悴現身，首度發表聲明。（圖／翻攝「霸氣安安」YouTube）

圖、文／鏡週刊

網紅高鈞鈞先前遭臉書粉絲團「蹭韓四君子真相」起底多年前的懷孕舊照，她向媒體表示遭到網路霸凌，直指幕後黑手疑似挺韓網紅「霸氣安安」黃孟婷，強調已蒐證準備提告。事隔沒多久，高又在Youtube上發布「撕標籤，我不是挺韓直播主」影片，向媒體透露，因為遭韓的「親近人」討厭，才會選擇與韓國瑜切割，動作頻頻，讓不少韓粉議論紛紛。

對於高鈞鈞指控，被點名的「霸氣安安」黃孟婷26日首度打破沉默，透過影片發表聲明，強調「沒有霸凌任何人」。

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影片中的黃孟婷一臉憔悴，先是表示近期飽受網路霸凌的她，一直在作心理諮商，才未多作回應，且她因壓力過大，導致無法入睡，她的肌無力症因此復發，甚至已經無法直視鏡頭。

挺韓網紅「霸氣安安」遭高鈞鈞指控惡意攻擊，她26日憔悴現身，首度發表聲明。（翻攝「霸氣安安」YouTube）

▲挺韓網紅「霸氣安安」遭高鈞鈞指控惡意攻擊，她26日憔悴現身，首度發表聲明。（圖／翻攝「霸氣安安」YouTube）

黃孟婷無奈表示，去年因一場中天活動，引發她與高鈞鈞等直播主間的口水戰，因對方曾用言語攻擊，讓她向對方提告，僅管事後她依約定撤告，卻在近3個月內遭受到更多的霸凌。

黃孟婷說：「事後我遵照約定去撤告，但是在這3個月以來，我還是受到不斷的霸凌，有陌生人打恐嚇電話到公司；甚至對方也拿前員工的爆料、不實的指控，在直播上面討論，讓我的小孩被迫曝光。」

黃孟婷也指出，今年她在罷捷直播的畫面，被高鈞鈞刻意拿來做文章，她因此遭受網友公審，每天不斷地遭受到霸凌。就連在過年期間，高鈞鈞跟胞妹高璟也開直播影射，甚至還有網友在聊天室底下留言，要到她的店裡鬧事，讓她覺得很害怕。

高鈞鈞持「霸氣安安」的照片，在直播中用中指比向她的胸部做文章，讓對方遭受網友公審。（翻攝「高鈞鈞」臉書）

▲高鈞鈞持「霸氣安安」的照片，在直播中用中指比向她的胸部做文章，讓對方遭受網友公審。（翻攝「高鈞鈞」臉書）

這場直播主之亂，不僅影響到黃孟婷，連她的家人也受到極大的影響，讓黃感到身心俱疲，不願再「網內互打」，原本的Youtube頻道改由胞妹小雅負責經營，自己則是專心地接受心理諮商，不想再受任何干擾，卻仍遭受到惡意的檢舉、攻擊。

黃孟婷表示，3個月以來，她不斷收到網友惡意私訊，其中最讓她崩潰的是，有網友留言詛咒她的家人，咒罵她的三等親在3年內會罹癌、洗腎致死。

黃孟婷聲淚俱下地說：「我從小就沒有媽媽，家人一直是我最脆弱、痛苦的軟肋，我當下真的受不了。因為對方說到的狀況我爸爸都有，所以我當下非常的害怕，我沒有辦法接受有人這樣子來攻擊我的家人，就像我不曾去攻擊別人的家人一樣。」

網紅高鈞鈞的胞妹曾在直播聊天室，留言不雅詞，讓許多韓粉看不下去。 （翻攝「高璟播播」YouTube）

▲網紅高鈞鈞的胞妹曾在直播聊天室，留言不雅詞，讓許多韓粉看不下去。 （翻攝「高璟播播」YouTube）

她也提到，在這3個月裡受到前所未有的身心折磨，每夜無法入睡，直至天亮才能入睡。看到身體不舒服的父親，每天總是替她擔憂，甚至擔心她有輕生的念頭，也讓黃父的病況每況愈下。

黃孟婷強調，由於高鈞鈞跟高璟每天在網路上的霸凌，尤其高璟每日在網路上的霸凌，已讓她的家人相當擔憂，為了保護家人，她已針對高鈞鈞在新聞中的惡意毀謗提出告訴，也希望對方提告，讓真相水落石出，也讓長期以來的霸凌早日告一段落。


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