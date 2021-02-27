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獸男自拍「性侵6月大嬰兒」！偷攝成年女及女童如廁畫面　下場出爐

▲▼絕望,失落,難過,霸凌,失業,痛苦,失敗,男性。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲愛爾蘭男子安德烈（化名）坦承犯下令人作嘔的21條罪行。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者張靖榕／綜合外電報導

愛爾蘭一名59歲的「病態獸男」，竟然被逮到性侵伴侶親戚仍在襁褓中的小孩，更趁另外4名小女孩來家作客期間上廁所時，偷拍她們的如廁情況。法院基於不能透露小孩身分的理由，並未公布獸男的姓名；法官更表示原可以判處該男終身監禁，但經衡量後認為只判16年即可。

綜合英媒報導，根據26日的法庭聽審，59歲的安德烈（化名）來自愛爾蘭的蒂珀雷里（Tipperary），法官指出他對只有6個月大的嬰兒進行「暴力且具破壞性的性侵害」，包括「對極度年幼的孩童採取暴力幻想式的性侵犯行為」，時間長達7個月，直到2019年8月才停止。

檢察官尚恩（Sean Gillane SC）表示一封匿名信件，在2019年8月14日被寄到警察局，內附一張記憶卡和手寫字條，拜託警方盡快逮捕「這個禽獸」。警方在庭上證稱記憶卡內含有20部3分鐘的影片，裡頭全是廁所內的偷拍影片，受害者包括女童和成年女性，而且絕大多數的影片裡，都能看到安德森進到廁所來調整相機鏡頭的角度。

安德森的女友從2012年便和他交往，他們時常會在家中幫忙照顧親戚的小孩。女友向警方供稱，有時候她會出門單獨留他在家中帶小孩，但從來沒注意到有任何異樣。

安德森在去年認罪，包括2項進行口交性侵、1項企圖進行口交性侵，以及5項強制性侵6月大嬰兒的刑事罪。此外他也坦承製作5部嬰幼兒色情片，以及4部較年長的兒童色情影片；他也進一步坦承犯下4項持有兒童色情片。

法官表示他大可以將被告判處終身監禁，但衡量有限度的刑期會是比較恰當的，因此判處16年徒刑，不過報導中並未提及法官是以何種方式衡量輕重和是否合適。

安德烈在服刑的最後兩年有獲得假釋的機會，但假釋的6年內必須接受政府的監督。

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