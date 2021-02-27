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南韓新冠疫苗「開打」！首日1.8萬人完成接種...她打完開始高血壓

▲▼李京順成為南韓國內扣除駐韓美軍，首名接種新冠疫苗的民眾。（圖／達志影像）

▲李京順成為南韓國內扣除駐韓美軍，首名接種新冠疫苗的民眾。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓終於從昨（26）日起開始替民眾施打期盼已久的新冠疫苗！首批接種民眾為療養院、安養院、復健設施的患者與工作人員共將近29萬人，依當局計畫接種阿斯利康（AZ）疫苗，為從2020年1月20日出現首例新冠肺炎（COVID-19）確診者，在402天後終於迎來幫助疫情緩解的契機。據統計，26日共1萬8489人接種疫苗，其中部份民眾出現輕微副作用。

根據《韓聯社》報導，南韓國內首名接種AZ新冠疫苗的民眾為首爾市上溪療養院的61歲療養保護師李京順（이경순，音譯），其於26日上午8時45分在首爾市蘆原區保健所（衛生所）完成接種。她表示，「早上的時候稍微較緊張，不過現在不會緊張了！這段期間很擔心自己會染上新冠肺炎，不過在完成疫苗接種後，不安的感覺已煙消雲散。」

李京順鼓勵民眾能配合防疫當局計畫，勇敢接種疫苗，「現在已經不會擔心疫苗了，而在接種後也沒出現什麼特別的異常反應，期盼全國民眾能儘早完成疫苗接種。」

▲▼仁川有2名護理師在接種AZ新冠疫苗後，出現全身痠痛、高血壓等副作用。（圖／達志影像）

▲仁川有2名護理師在接種AZ新冠疫苗後，出現全身痠痛、高血壓等副作用。（圖／達志影像）

不過在疫苗接種首日，即出現有民眾在接種疫苗後產生異常反應與副作用！慶尚北道浦項市某名50多歲的女性在接種AZ疫苗30分鐘後，出現高血壓的症狀，隨後緊急移送急診室，在服用頭痛藥後出院；而仁川市2名40至50多歲的護理師在接種後，血壓也隨之上升、全身產生酸痛感，在移送其他醫院注射輸液後情況好轉，重回工作崗位。

根據統計，在第一次接種意願調查中，共有28萬9480名65歲以下的療養院患者與工作人員同意接種，截至26日下午6時共有1萬6813人完成AZ疫苗接種，佔同意接種者比率為5.81%、佔全國（南韓人口5200萬）總人口比率為0.03%。

▲▼文在寅(右)、鄭銀敬(左)視察首爾市麻浦區保健所疫苗接種現場。（圖／達志影像）

▲文在寅(右)、鄭銀敬(左)視察首爾市麻浦區保健所疫苗接種現場。（圖／達志影像）

另外，總統文在寅與疾病管理廳長鄭銀敬（정은경）也於26日上午前往首爾市麻浦區保健所視察新冠疫苗接種現場。南韓政府計畫，在今年9月底以前全國總人口70%以上完成新冠疫苗第一次接種，11月達成「群體免疫」，盼能早日恢復疫情爆發以前的日常生活。

►南韓新冠今增415例！AZ、輝瑞新冠疫苗陸續開放接種

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