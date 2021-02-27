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《華爾街》：拜登延續川普對中政策　科技企業威脅國安祭交易禁令

▲▼美國總統拜登與中國國家領導人習近平，拜登習近平。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國與中國問題，並未因拜登政府上台後有大幅影響。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

《華爾街日報》26日在報導中引述相關消息人士指出，拜登政府計畫延續川普政府時期的政策，針對威脅國安的中國科技企業祭出禁令，以維護美國利益，並讓商務部官員在下個月開始採取行動。

報導指出，這項禁令最早是於去年11月川普仍在任時提出，能夠讓商務部在判定哪家科技相關企業威脅到美國國安時，能夠採取禁令以保護美國的供應鏈。當時多家科技、通訊、金融和其他產業的企業均哀號，這項禁令可能會拖慢產業革新和競爭力。

如今消息人士指出拜登政府計畫沿用這項禁令，他還指出新政府做出這項決定，是因為官員憂心若阻擋或減低實施禁令的力到，拜登政府對中國的態度會因此傳遞出錯誤的訊息，讓人以為是對中軟弱，進而再受到更多的批評。

另一名熟悉事務的人表示，白宮已經向業界人士釋出訊號，禁令的施行將會有所限度，不會去強硬推動，如此較不會產生過大影響。然而業界代表仍堅持禁令會波及企業，特別是小型企業受影響最深，成奔和不確定性都會隨之增加。

美國大型公司執行長組成的商業圓桌會議（Business Roundtable）1月時，就已經去信商業部，遊說取消不要發布這項禁令，不過白宮至今仍未回復。商務部方言人則表示，將會繼續聆聽各方意見，於3月22日前確立本案。

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