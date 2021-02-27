葉門政府軍與叛軍爆發戰鬥　至少60名戰士身亡

▲葉門內戰，圖為胡塞運動（什葉派青年運動，Houthi movement）成員。（圖／路透）
文／中央社杜拜26日綜合外電報導
政府消息來源指出，伊朗支持的什葉派青年運動（Houthi）叛軍今天在葉門和政府軍爆發戰鬥，至少60名戰士喪生。
法新社引述政府消息來源報導，這起戰鬥發生在葉門北部具戰略性的馬里卜省（Marib）。
政府消息來源表示，死者包括27名支持政府的軍人和34名青年運動叛軍。
消息人士說，自本月稍早爆發戰鬥以來，今天是雙方衝突「最暴力」的一天。
▲葉門內戰，圖為胡塞運動（什葉派青年運動，Houthi movement）成員。（圖／路透）
文／中央社杜拜26日綜合外電報導
政府消息來源指出，伊朗支持的什葉派青年運動（Houthi）叛軍今天在葉門和政府軍爆發戰鬥，至少60名戰士喪生。
法新社引述政府消息來源報導，這起戰鬥發生在葉門北部具戰略性的馬里卜省（Marib）。
政府消息來源表示，死者包括27名支持政府的軍人和34名青年運動叛軍。
消息人士說，自本月稍早爆發戰鬥以來，今天是雙方衝突「最暴力」的一天。
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