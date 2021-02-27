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翁山蘇姬「失蹤了」！緬甸軍方秘移軟禁地　同黨幹部：不知她在哪

▲▼緬甸實質領袖翁山蘇姬。（圖／路透）

▲翁山蘇姬被軍方秘密轉移。（圖／路透）

文／中央社奈比多26日綜合外電報導

今日緬甸通訊社（Myanmar Now）網站引述全國民主聯盟（NLD）幹部的話報導，遭到推翻的緬甸領導人翁山蘇姬已由原本軟禁所在的首都奈比多家中被轉送到另一個不對外透露的地點。

自軍方2月1日發動政變後，翁山蘇姬便被捕。上述網站報導，她所屬政黨全民聯的消息人士透露，她在6天前便被送往另一地點。

這位不願具名的消息人士說：「我們再也不知道她被拘禁在何處。」

目前掌權當局並未立即回應媒體的訪問。

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