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真槍實彈最吸睛！《感官世界》完勝所有阿部定！

▲感官世界,大島渚,藤龍也。（圖／傳影互動提供）

堪比A片的性愛畫面尺度，讓《感官世界》壓倒一切，成為國際知名的禁片。（圖／傳影互動提供）

記者朱錦華／特稿

發生在1936年5月18月的「阿部定事件」，由於本身充滿獵奇式的怪異「色」彩， 讓它成為當年轟動一時的新聞。怪異之一，是案件本身可說是「窒息式性愛」、戀屍症、「戀陽物癖」的大集成，讓許多人驚詫得瞠目結舌。

怪異之二，堪稱是「女權實踐者」、「性開放先鋒」的阿部定跟情夫吉藏做完「愛做的事」後，將男方絞殺並切下對方的生殖器，並不是出於恨，而是出於愛和強烈的佔有慾：把愛人的陽具帶在身上，讓她覺得很幸福。這種殺人動機是十分罕見的。

怪異之三，檢察官、法官和社會大眾似乎都對阿部定產生了同情。檢察官本來是求刑10年，法官最後卻僅裁定她二級殺人罪和毀壞屍體罪罪名成立，只判刑6年。後來遇上大赦減刑，1941年她就被放出來了！她至少活到68歲，最後卻在1974年以失蹤收場。

這樣一個重口味的異色故事，很自然會成為創作者的靈感來源及取材對象。在電影方面，至少有7個版本。但大家比較熟知的，應該是以下4個：田中登的《實錄阿部定》(1975)、大島渚的《感官世界》(1976)、大林宣彥的《感官新世界》(1998)、以及望月六郎的《JONEN定之愛》(2008)。 當中，毫無懸念，大島渚的版本名氣最大。

大島渚本來是小眾的藝術片導演。但1973年時，他解散了跟志同道合者一起成立的獨立電影公司「創造社」。原因是低預算的創作模式帶來很多限制，讓他的創作陷於困境。同年，法國製片人安納托道曼(Anatole Dauman)提議要拍攝他執導的電影。大島渚答應了，他提出的拍攝案子，就是阿部定的故事。

他看上這個故事，原因不難理解。對滿足慾望的追求及箇中掙扎，經常是大島渚電影裡出現的主題。同樣的，性與政治的對立和辯證亦然。關於前者，大島渚把《感官世界》裡每一場性愛拍得像嘉年華會似的，許多時候甚至是在眾目睽睽下「公開表演」，充滿歡樂氣氛。

至於後者，可能是出於商業考量的關係，處理手法就含蓄得多，只有在3個地方點了一下。一是影片開始後沒多久，一名小孩用日本國旗去戳一名下流老人的下體(國家對人性的迫害)。二是案發當天，男主角吉藏(藤龍也)理完髮出來後，遇上一支步伐整齊、正開拔往某處目的地的軍隊(當時距離發生「二二六事件」大約僅3個月)。 雙方是朝反方向行走的，暗喻雙方是被不同力量驅策赴死：一是被愛慾，一是被國家機器。

三，劇終時，旁白點出了「阿部定事件」發生在1936年。對日本近代史稍有了解的人，可能就會聯想到同年發生、影響日本歷史走向的「二二六事件」。 大島渚是左派，政治意識很強，他反軍國主義、反「美日安保條約」，是「安保鬥爭」的健將。若從「性VS政治」這個角度來看，《感官世界》比不上《日本的夜與霧》或《儀式》，甚至比不上後來的《俘虜》。但是它那堪比A片的性愛畫面尺度，卻壓倒了一切，讓它成為國際知名的禁片。

這種尺度就算是在今天，許多國家還是不允許它在大銀幕上放映的。因此，40多年來，絕大多數好奇影迷都是透過錄影帶或DVD「朝聖」。在這裡談到的4部阿部定電影裡，本片女主角松田暎子顏值最普通。但是由於她「無上限，無下限」的演出尺度，卻讓她成為「最正港」的阿部定！

田中登的《實錄阿部定》，推出時間比《感官世界》還早一年。個人認為，大島渚可能有參考這部電影(兩者有部分細節十分相似)，但風格和處理手法迥然不同。正如它的片名顯示，《實錄阿部定》是以類似「紀實」的手法處理一宗犯罪案件。時間主要壓縮在案發當天，但多了不少犯案細節、以及犯案後阿部定趴趴走和被捕的經過。

相較之下，《感官世界》內容較鬆散，《實錄阿部定》則比較緊湊、敘事更完整。無奈卻輸在尺度，讓它的知名度遠遠不及。《實錄阿部定》女主角是「日活一姐」宫下順子。個人認為，她跟阿部定本尊長得最像。

大林宣彥的《感官新世界》找來當年剛演完《失樂園》的黑木瞳來飾演阿部定，讓大家充滿期待，該片也是大林宣彥極少數有機會在台灣上映的電影。然而，擅長處理「童真時代」的大林宣彥把時空回推到阿部定14歲的時候，敘述了她被性侵的遭遇與初戀。

這不失為一種新視角，但是淡黃色的懷舊、溫暖色調和童話般的敘事風格，讓本片跟「阿部定事件」的原來文本產生極大的反差。加上黑木瞳造型太美，套一句某位市長的口頭禪：「怪怪的」！最重要的是，在《失樂園》裡情慾縱橫的黑木瞳，到了本片卻啥點也沒露。這個落差才是最讓人生氣的。

相較之下，望月六郎的《JONEN定之愛》卻最了解觀眾想要什麼。本片女主角是剛演完《花與蛇》系列、有「日本瑪丹娜」稱號的杉本彩。「阿彩姐」在《花與蛇》系列裡的麻辣演出讓人看得口乾舌燥。望月六郎大概覺得觀眾還意猶未盡，於是把《花與蛇》裡的元素盡數搬來：時尚、窺淫、綑綁、SM(倒也頗符合「阿部定事件」的原來文本)，還大搞時空跳躍，以增加現代感。

不過，「阿彩姐」扮相太妖、胸部太大，讓人怎麼看都像是另一部《花與蛇》電影。但我想，對「彩迷」來說，是不會太計較的啦！

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