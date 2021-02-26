朕豪酒店正名「高雄萬豪」3月有譜？林義守曝時間：最近…最近…

▲義联集團創辦人林義守在春酒接受訪問，臉上滿是笑容 。（圖／記者許宥孺攝）

記者吳奕靖、許宥孺／高雄報導

高雄萬豪酒店原本在去年將要開幕營運，不過就在開幕之前，緊急喊卡！萬豪酒店變成了「朕」豪酒店，究竟何時能夠正名呢？朕豪酒店的母企業義联集團創辦人林義守給了一個很有趣的答案：「實際就跟政府一樣，政府讓你快就快，讓你慢就去慢」。

義联集團在26日晚間舉辦春酒，創辦人林義守出席同時也接受媒體採訪，媒體關注焦點當然是在去年才開幕營運的朕豪酒店究竟何時會正名為「高雄萬豪酒店」，對此林義守說：「這個是有負責的人，負責的人沒有過，我也不能講，最近..最近..他們也很急，他們也公布在網站，萬豪網站也公布今年是南部萬豪要開，南部現在有蓋的是我們，他們現在沒有通知出來，我也不能講」。

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▲義联集團創辦人林義守在春酒接受訪問，臉上滿是笑容 。（圖／記者許宥孺攝）

▲義联集團創辦人林義守在春酒接受訪問，臉上滿是笑容 。（圖／記者許宥孺攝）

不過現場媒體追問：「聽說3、4月」，林義守又笑了，他說：「這個是他要快，3月可以，要慢也不知道4月，這實際也跟政府一樣，政府讓你快就快，讓你慢就去慢，證照也有1年、2年，也有5年，這也是很難講」。

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