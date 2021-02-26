凌晨衝進學校宿舍「祈禱時間到了」　武裝分子擄走至少300女學生

▲奈及利亞頻傳針對學生的攻擊事件。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

奈及利亞又發生大規模學生綁架事件，該國西北部贊法拉州一所學校26日遭武裝分子襲擊，至少300名女學生失蹤，可能已經被擄走。當地政府已經證實此事發生，但並未提供進一部案情，目前也沒有任何團體宣稱犯案。

英國廣播公司（BBC）報導，這起事件發生在當地時間凌晨1時，一群武裝分子乘車來到揚格貝鎮（Jangebe）的公立女子中學，部分武裝分子假扮成政府安全部隊，然後強迫女學生上車。

一名學校老師表示，案發時校內共有421名學生，事後點名發現僅剩55名學生，代表最多可能有366名女學生遭綁架。當地警方發表聲明說，已經派出特遣隊尋找女學生和綁匪下落。

另有目擊者向BBC表示，當時至少有100多名武裝分子衝入學校，他們開槍攻擊保安人員，然後直接進入宿舍，向女學生們稱「祈禱的時間到了」，然後強迫女學生隨他們離開。

在讚法拉活動的武裝團體經常發動綁架案件勒索贖金，去年12月也曾發生槍手在鄰近的卡奇納州（Katsina）擄走300多名男學生事件。另有媒體報導說，以奈及利亞東北為主要根據地的極端組織「博科聖地」（Boko Haram）是這起綁架案的幕後黑手。

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