全聯麵包賣不完要「員工自掏腰包買」？　業者回應了

▲全聯是許多家庭主婦生活上的好朋友。（圖／示意圖，CTWANT提供）

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全聯福利中心因為銷售商品多元，價格又實惠，是許多家庭主婦生活上的好朋友。但近日有一名網友上網發問，表示自己在PTT發現，有一名自稱是全聯員工的人，在贈送全聯賣不完的麵包，讓人好奇「是不是賣不掉的麵包，都要全聯自己買下來？」結果引來不少自稱是全聯員工回文。針對要員工買麵包爭議，全聯公關回應，並未對各分店下達相關指令，此狀況屬部分分店的疏失，會再加強宣導。

近日有網友在PTT發文詢問，在贈送板發現一名感覺是全聯員工的網友，在贈送全聯店內賣不完的麵包，讓他好奇詢問，「難道全聯賣不掉的麵包，要員工自己買下來？這是單一個案，還是全台門市都一樣？」

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結果這項疑惑引發網友迴響，還釣出了當初在贈送版上，想要贈予麵包的全聯員工出面解釋，提到上層交代，麵包要今日全賣完，若沒賣完隔天就會問候，甚至是整天找碴，上層雖有說過，「我沒有要你們買麵包，但是麵包全部要賣完」，雖不知其他人會如何解讀長官這樣的話，但在店裡的同事及身邊親友皆認為，主管的意思就是要員工「沒賣完就是要自行吸收」。

而據《中時新聞網》報導，全聯公關在被詢問此問題時，回應麵包是屬於全聯主打商品之一，但公司並未對各門市下達要員工自行買沒賣完的麵包等指令，此狀況屬部分分店疏失，未來全聯會再落實內部宣導，並加強管理。(文章來源)

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