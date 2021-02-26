北韓防疫超嚴！俄外交官「徒步推車」穿越邊境返國

▲俄羅斯駐北韓外交官推車返國。（圖／翻攝自Facebook／Russian Foreign Ministry - МИД России）



記者張方瑀／編譯

北韓在新冠肺炎疫情爆發後，開始控制國內人士跨境移動。俄羅斯外交部26日就在臉書貼文指出，由於嚴格的封鎖措施，所以該國外交官的回家路相當困難，只能轉搭32個小時的火車到邊境後，再轉搭「手推車」沿著鐵軌進入俄羅斯。

俄羅斯外交部26日在臉書貼文指出，因為北韓嚴格封鎖邊境，所以許多大眾交通工具都停駛，人員也禁止跨境移動，所以該國的外交官回家之路相當困難，「必須先坐32小時的火車、2小時的巴士到邊境，最後就是將行囊放到『手推車』上，再用人力將車推到俄羅斯國內。」

▲俄羅斯駐北韓外交官推車返國。（圖／翻攝自Facebook／Russian Foreign Ministry - МИД России）



從照片可以看到，俄羅斯大使館三等秘書索羅金（Vladislav Sorokin）將他年僅3歲的女兒放到車上，接下來他就成為這輛手推車的「唯一動力」，在一片荒蕪的土地中將車推了1公里多，跨過兩國分界的圖們江，最後抵達邊境城鎮哈桑（Khasan）的火車站。

根據《路透社》報導，儘管北韓目前沒有任何官方通報的新冠確診病例，但進行了嚴格的國境管制，也禁止人員在國內移動。在過去一年裡，許多駐北韓的外交人員都已經返國，西方國家大使館都關閉，大多數的人都是透過陸地交通到中國後，再轉機返國。

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