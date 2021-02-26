日男跳軌撞碎電車玻璃！　屍體「噴進車廂」撞倒無辜乘客

▲由於撞擊力道過大，死者撞上電車後，直接衝破玻璃飛進車廂內，造成多名乘客受傷。（示意圖／PAKUTASO）



記者王佩翊／編譯

日本神戶市26日上午發生一起跳軌事件，然而由於撞擊力道過大，該名男子的身體竟瞬間撞破車頭玻璃，噴進車廂內，當場死亡，同時也造成2名乘客受傷，1人身體不適。據悉，事發當時正好是上班的通勤時間，受影響的人數不在少數。受到該起事故影響，JR神戶線與京都縣部分區間暫時停駛長達2個半小時。

根據《日本放送協會》報導，JR神戶線的元町站26日發生一起落軌事件。當時一輛新快速電車正好行駛過該站，怎知此時，一名42歲的男子竟突然跳下鐵軌，當場被列車撞上。由於撞擊力道過大，該名男子的身體瞬間撞碎車頭的玻璃，整個人就這樣衝進車廂內，嚇壞所有乘客。

▲除了死者當場死亡外，有多名乘客被碎裂的玻璃割傷。（圖／PAKUTASO）



據悉，當時車廂內有1名40多歲的男乘客頭部與手部受傷，1名20多歲的女性出現身體不適症狀，2人隨即被送往醫院治療。另外也有1名乘客的臉部受傷，不過救護人員已在現場替他處理傷口，因此並無大礙。

由於事發當時是上班的通勤時間，因此車廂內部有很多人都是站著的。根據當時在該車廂的一名50多歲目擊民眾表示，「經過元町站的時候，突然有個人從月台跳下，之後就撞破電車的前方玻璃，然後接連撞破連結車廂通道的玻璃門，直接撞上車廂裡的其他乘客。」

警方調閱監視器後發現，事發當時該名男子疑似是自己從月台跳下軌道，接下來也會持續根據現場的狀況深入調查事發經過與詳細原因。受到該起事故影響，JR神戶線與京都線等部分區間出現2個半小時的延誤。

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