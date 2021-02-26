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手滑按到群發！他想傳腹肌照「60曖昧女全拉進群組」…尷尬了

▲▼想傳裸照卻不小心開了60人群組。（圖／取自免費圖庫Unsplash、翻攝自TikTok）

▲ 男子想傳裸照卻不小心開了60人群組。（圖／左圖取自免費圖庫Unsplash、右圖翻攝自TikTok）

記者陳宛貞／綜合外電報導

TikTok近來瘋傳一段影片，一名男子想將腹肌照分別傳給60名曾和他聊天調情的女網友炫耀，沒想到不小心手誤，竟將所有人都拉進一個群組。她們點進群組看到男子自拍都相當困惑，場面十分尷尬。男子事後鄭重向她們道歉，卻讓這60名女網友意外成為好友。

英國《太陽報》21日報導，這起事件的男主角名為艾薩克（Isaac）。他先前想將自己一張露出腹肌的性感自拍照傳給60名女網友，卻不小心按到群組發送。

其中一名女網友阿萊娜（Alaina）錄下當時群組中的對話，上傳到TikTok上，至今吸引百萬次點閱。她在影片中以字幕寫道，「被之前聊過天的男生加進有60個陌生女子的聊天室」，打開通知後除了看到腹肌照，還看到其他女網友傳來的大量訊息。

@alainadevries

the story of 60 new best friends... ##thirsttrapgonewrong ##fyp ##foryou

♬ Oh No - Kreepa

女網友們紛紛在群組中表示，「這太尷尬了」、「有人可以跟我解釋一下發生什麼事了嗎」、「他是故意的嗎」、「他為了傳腹肌照不小心開了一個60人群組」、「天啊，我們都曾經在同一條船上」、「這裡誰有男友了」、「妳和他聊了整整3個月，但他同時也在和其他59個女孩聊」、「他瘋了」、「天啊，我真的想哭，真的有種被傷害的感覺」。

艾薩克隨後也在群組裡發長文道歉，「我為我的行為道歉。我深夜上樓去健身，然後有了這個糟糕的想法，發私人的照片、上傳一堆蠢照片。如妳們所知，我創了一個群組。這真的令我感到羞愧，對於在此過程中被我傷害的人感到抱歉。我從中學到教訓，並將重新思考我的人生。我很快會舉辦一場烤肉派對，妳們都被邀請了。」

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