人夫上網找「素人男優」與妻拍激戰片！　短短一年爽賺2000萬

妻の相手はSNSで募集 わいせつ動画公開か夫婦逮捕(テレビ朝日系https://t.co/f7F4u74t9n— よりちゃん＠24時間マラソンを追跡しよう (@Parasite_24tv) February 25, 2021
＞さいたま市の会社員・加藤高教容疑者（38）と
＞妻の美恵容疑者（39）は猥褻な行為の動画を作成し
＞1年間で2000万円を売り上げていた
凄い営業力だなぁ(´・ω・`)
記者張方瑀／綜合外電報導
日本一名夫妻為了想過上富裕的生活，丈夫竟突發奇想，將妻子和其他男子上床的影片拍下來，再放到網路上販售，短短一年就進帳約2000萬日圓。
根據《テレビ朝日》報導，日本埼玉縣38歲男子加藤高教從去年3月開始，涉嫌將39歲妻子加藤美惠與其他男子做愛的色情影片錄下來，再放到網路上販售，短短不到一年的時間就進帳約2000萬日圓（約台幣531萬元）。
警視廳表示，加藤高教利用推特招募想跟妻子做愛的男性，再將全程側拍下來販售。而兩人被警方逮捕時也坦承犯行，並表示會這麼做的原因，只是想過上富裕的生活。
(ﾟДﾟ) えっ？自分の妻が 他の男としてる動画作成？— よろず屋 (@yorozya_1) February 26, 2021
無修正動画をサイトで配信 夫婦で1900万円以上売り上げ
2021/02/25
眼鏡をかけた男は逮捕された会社員・加藤高教容疑者(38)その妻・美恵容疑者(39)2020年から2021年1月にかけ 美恵容疑者がほかの男性とみだらな行為をする姿を映した無修正の動画を pic.twitter.com/zlu5uj6wA2
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