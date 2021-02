Lady Gaga遛狗員「恐怖槍擊」畫面曝　為拜登獻唱！疑是政治動機

▲影片取自YouTube,如遭刪除請見諒。

巨星女神卡卡(Lady Gaga)的遛狗員於24日晚間遭遇槍擊,飼養的3隻鬥牛犬其中有2隻被當街擄走,女神卡卡懸賞50萬美元(約新台幣1400萬元)協尋愛犬。如今,監視器影片曝光,影片中可以聽見受害者不斷尖叫,其中一名男子似乎舉起槍,下秒便聽見巨大的槍擊聲響,遛狗員隨即倒地,痛苦喊道「救救我!」

▲女神卡卡的遛狗員遭當街槍擊,現場監視器畫面曝光。(圖/翻攝自YouTube/news.com.au)

根據CNN報導,洛杉磯警方正在調查女神卡卡的遛狗員槍擊事件,一段監視器影片也在網路上曝光,其中可以看見一輛白色轎車停在遛狗員費雪(Ryan Fischer)身旁,2名歹徒隨即下車與他攀談,才講沒幾句3人便發生肢體拉扯,此時費雪一邊與歹徒搏鬥,更不斷大聲叫喊著「不!不!」。

▲費雪倒下後,卡卡的黑色鬥牛犬Asia跑向他身邊。(圖/翻攝自YouTube/news.com.au)

報導指出,其中一名歹徒似乎負責控制著費雪的行動,另一名歹徒隨即舉槍,下秒傳來巨大槍擊聲響,費雪隨即向後倒下,2名歹徒上車後便揚長而去。就在車子開走之前,還聽見費雪痛苦喊道,「哦!我的天!救救我!」附近鄰居梅森(Rachel Mason)表示,聽見驚悚的尖叫聲不到一分鐘後,便響起槍聲,「我們找好掩護並回屋打電話報警。」

▲女神卡卡的三隻鬥牛犬,只有黑色的Asia安全被追回。(圖/翻攝女神卡卡IG)

梅森接著解釋,當自己再次出來的時候,躺在地上的費雪已經血流不止,另一名鄰居正在壓著他的胸口,「我不知道是死是活,他後來被救護車載走了。」消息稱,費雪聲稱心臟與肺部附近各中兩槍,目前已脫離險境、恢復良好。

▲▼女神卡卡一直公開表態支持拜登,有消息指出,這可能是兇嫌的犯案動機。(圖/翻攝女神卡卡IG)

警方表示,目前尚不清楚兇嫌是否鎖定女神卡卡為目標,其中一人應該是穿戴黑帽、黑色運動衣的男子。但《太陽報》報導,消息人士透露,女神卡卡曾在拜登的就職典禮中獻唱,更在選前就表態支持拜登,若兇嫌的作案動機與其相關,這會讓案情上升至另一個層級。

