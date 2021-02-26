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Lady Gaga遛狗員「恐怖槍擊」畫面曝　為拜登獻唱！疑是政治動機

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。 

記者張寧倢／編譯

巨星女神卡卡（Lady Gaga）的遛狗員於24日晚間遭遇槍擊，飼養的3隻鬥牛犬其中有2隻被當街擄走，女神卡卡懸賞50萬美元（約新台幣1400萬元）協尋愛犬。如今，監視器影片曝光，影片中可以聽見受害者不斷尖叫，其中一名男子似乎舉起槍，下秒便聽見巨大的槍擊聲響，遛狗員隨即倒地，痛苦喊道「救救我！」

▲女神卡卡的遛狗員遭當街槍擊，現場監視器畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／news.com.au）

▲女神卡卡的遛狗員遭當街槍擊，現場監視器畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／news.com.au）

根據CNN報導，洛杉磯警方正在調查女神卡卡的遛狗員槍擊事件，一段監視器影片也在網路上曝光，其中可以看見一輛白色轎車停在遛狗員費雪（Ryan Fischer）身旁，2名歹徒隨即下車與他攀談，才講沒幾句3人便發生肢體拉扯，此時費雪一邊與歹徒搏鬥，更不斷大聲叫喊著「不！不！」。

▲女神卡卡的遛狗員遭當街槍擊，現場監視器畫面曝光。（圖／翻攝自YouTube／news.com.au）

▲費雪倒下後，卡卡的黑色鬥牛犬Asia跑向他身邊。（圖／翻攝自YouTube／news.com.au）

報導指出，其中一名歹徒似乎負責控制著費雪的行動，另一名歹徒隨即舉槍，下秒傳來巨大槍擊聲響，費雪隨即向後倒下，2名歹徒上車後便揚長而去。就在車子開走之前，還聽見費雪痛苦喊道，「哦！我的天！救救我！」附近鄰居梅森（Rachel Mason）表示，聽見驚悚的尖叫聲不到一分鐘後，便響起槍聲，「我們找好掩護並回屋打電話報警。」

▲女神卡卡的三隻鬥牛犬，只有黑色的Asia安全被追回。（圖／翻攝女神卡卡IG）

梅森接著解釋，當自己再次出來的時候，躺在地上的費雪已經血流不止，另一名鄰居正在壓著他的胸口，「我不知道是死是活，他後來被救護車載走了。」消息稱，費雪聲稱心臟與肺部附近各中兩槍，目前已脫離險境、恢復良好。

▲▼女神卡卡先前就公開表態支持拜登。（圖／翻攝女神卡卡IG）

▲▼女神卡卡一直公開表態支持拜登，有消息指出，這可能是兇嫌的犯案動機。（圖／翻攝女神卡卡IG）

▲▼女神卡卡先前就公開表態支持拜登。（圖／翻攝女神卡卡IG）

警方表示，目前尚不清楚兇嫌是否鎖定女神卡卡為目標，其中一人應該是穿戴黑帽、黑色運動衣的男子。但《太陽報》報導，消息人士透露，女神卡卡曾在拜登的就職典禮中獻唱，更在選前就表態支持拜登，若兇嫌的作案動機與其相關，這會讓案情上升至另一個層級。

據了解，女神卡卡目前人正在義大利羅馬拍電影，所以才會請費雪幫忙遛狗。有報導稱，儘管兇手現仍逍遙法外，女神卡卡願意以50萬美元懸賞金作為交換，希望能找回被擄走的愛犬Koji和Gustavo。

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