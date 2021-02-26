民兵組織要在拜登演說時炸國會　炸死國會議員越多越好

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「有線電視新聞網」(CNN)周四(25日)報導，美國國會代理警察局長皮特曼(Yogananda Pittman)警告說，參與1月6日國會山莊騷亂的民兵組織，計畫在拜登總統向國會發表國情咨文時「炸毀國會大廈」，並「盡可能殺死更多的國會議員」。

在一場檢討國會山莊騷亂事件發生時保安措施缺失的聽證會上，皮特曼告訴眾議院說，執法部門仍然擔心，已知的民兵組織的威脅跟拜登的演說有直接關聯。

她說：「1月6日在騷亂現場的民兵組織成員曾經表示，他們希望炸毀國會大廈，並且盡可能殺死更多的議員。這跟國情咨文演說有直接關係，我們知道演說的日期目前尚未確定。」

她補充說：「我們知道，攻擊國會大廈的叛亂分子不僅對攻擊國會議員和官員感興趣，他們還想向全國發出一個則象徵意義的訊息：誰才是立法過程的真正主宰者。」

▲美國國會暴動。（圖／達志影像／美聯社）

CNN報導稱，皮特曼這番話標誌著：美國執法官員首度公開提到針對國會和議員的具體威脅，這與拜登預計在國會聯席會議上發表演說有關。儘管美國總統通常不會在第一個任期的前幾個月內就發表正式的國情咨文，但拜登政府正考慮在今年稍晚時在國會發表談話，不過具體日期未定。

報導稱，儘管美國兩黨呼籲減少美國國會周圍的安全措施，皮特曼仍拒絕透露拆除圍欄和撤走華盛頓國民衛隊的有關安排。她說：「我們不打算長期保留國民衛隊。我們正在積極採取縮小規模的方法，以確保我們能解決三個主要的變數：一個是已知的對周邊的威脅、二是設施的脆弱點、三是美國國會員警所知道的在人力資本和技術資源方面的不足。」

在隨後的聽證會上，皮特曼表示，國會大廈周圍設立的圍欄並不是永久性的。她說：「臨時的設施只是為了解決1月6日攻擊之後的漏洞。我們的首要任務是確保國會議員的安全，確保民主進程得到保護。一旦我們有了適當的設施和人力資源，我們就會拆除圍欄。」

CNN之前曾報導，美國國會員警告訴議員們，由於國會議員生命受到威脅的安全問題始終存在，國會大廈周圍的鐵絲網至少應該保持到9月。