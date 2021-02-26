韓男因非暴力信念「拒絕教召16次」　法院裁定無罪！首起重大判例

▲南韓出現首例因個人非暴力信念拒絕服役，卻獲判無罪的重大判例。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

南韓兵役制度爭議不斷，男性基於部份特殊原因得免服軍役的案例時有耳聞。然而，南韓國內最近就出現史上第一起因「非暴力信念」而拒絕從軍，卻獲法院宣判無罪的重大判例。

據《韓聯社》報導，韓國最高法院25日表示，一名男子A某因非暴力信念而拒絕參加預備軍訓練一案，最終裁定A某無罪，維持二審判決結果，A某雖然不是出於「良心自由」等宗教因素，但基於倫理、道德、哲學理念而無法服役，符合《預備軍法》中規定的正當拒絕事由。

報導稱，這是南韓首例因「非宗教因素」而被法院認定無罪的重大判例。A某於2013年2月退伍後被編入預備役，但16次拒絕參加軍事訓練（類似於台灣教召）而遭到起訴。A某本人聲稱，父親的暴力傾向讓他從小就產生非暴力主義的信念，再加上看過美軍屠殺平民的影片後，心中更留下了強大衝擊與陰影。

▲A某表示，自己從小就受父親影響，產生非暴力主義信念。（示意圖／達志影像／美聯社）

A某表示，剝奪他人生命是可怕的錯誤，殘害生命的惡行不應該被戰爭裹上「正當合理」的外衣，此外，自己早就服完兵役，拒絕預備軍訓練更讓他忍受了數年的調查與審判。最高法院強調，即使同樣以非宗教信仰為由拒絕入伍，也將判斷出此信念的「真實性」。

一審與二審認為，A某的主張與其說是和平主義，不如說是對權威性的軍隊文化的反感，另一名B某也聲稱為了擴展和平，無法加入製造暴力的軍隊，卻曾因為毆打維持集會秩序的執法員警而遭到刑事處罰，被認定言行不一，遭判處違反兵役法，將服1年6個月有期徒刑。

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