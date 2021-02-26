Facebook低頭了！停止封殺澳洲新聞　與3業者攜手「提供優質內容」

▲Facebook不再禁止澳洲用戶閱讀與分享新聞內容，並宣布與當地3家出版業者達成初步商業協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著澳洲國會通過《新聞媒體議價法》，Facebook在26日終於結束其禁止澳洲用戶閱讀與分享新聞內容的封殺行為，並宣布與當地3家出版業者達成初步商業協議的消息，顯示澳洲政府與科技巨頭間的緊張關係有所緩解。

據路透社報導，澳洲政府此前企圖通過立法，要求Facebook和Google等科技巨頭在引用新聞內容時，向當地媒體付費，加拿大、歐盟等也預計跟進此做法。Facebook最近透露，該公司已與施瓦茨媒體（Schwartz Media）、索羅斯提媒體（Solstice Media）和私人媒體（Private Media）簽署合作協議。這三家出版業者擁有多種刊物，包括週報、網路雜誌和專業期刊。

Facebook並未公開協議中的財務細節，僅透露，「此協議將為Facebook帶來一系列新的優質新聞，包括此前的一些付費內容」，協議將在60天內生效。Facebook在23日也與擁有電視台和報刊的西部七號傳媒集團（Seven West Media Ltd.）達成了類似協議。澳洲廣播公司（ABC）也透露，他們正與Facebook洽談合作的相關事宜。

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