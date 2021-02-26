　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

Facebook低頭了！停止封殺澳洲新聞　與3業者攜手「提供優質內容」

▲▼新聞付費,澳洲,Facebook,Google。（圖／路透）

▲Facebook不再禁止澳洲用戶閱讀與分享新聞內容，並宣布與當地3家出版業者達成初步商業協議。（圖／路透）

記者葉睿涵／編譯

隨著澳洲國會通過《新聞媒體議價法》，Facebook在26日終於結束其禁止澳洲用戶閱讀與分享新聞內容的封殺行為，並宣布與當地3家出版業者達成初步商業協議的消息，顯示澳洲政府與科技巨頭間的緊張關係有所緩解。

據路透社報導，澳洲政府此前企圖通過立法，要求Facebook和Google等科技巨頭在引用新聞內容時，向當地媒體付費，加拿大、歐盟等也預計跟進此做法。Facebook最近透露，該公司已與施瓦茨媒體（Schwartz Media）、索羅斯提媒體（Solstice Media）和私人媒體（Private Media）簽署合作協議。這三家出版業者擁有多種刊物，包括週報、網路雜誌和專業期刊。

Facebook並未公開協議中的財務細節，僅透露，「此協議將為Facebook帶來一系列新的優質新聞，包括此前的一些付費內容」，協議將在60天內生效。Facebook在23日也與擁有電視台和報刊的西部七號傳媒集團（Seven West Media Ltd.）達成了類似協議。澳洲廣播公司（ABC）也透露，他們正與Facebook洽談合作的相關事宜。

►新聞付費將拍板？澳洲：與Google、FB協議接近達成　多國考慮跟進
►澳硬推「新聞付費」！Google怒了　槓上莫里森：停用境內搜尋服務
►Google、FB獨吞80%廣告收入　加國報業祭「空白頭版」籲推新聞付費

聽Podcast掌握國際局勢

►DeMon BT21熱銷保養組2選1

ET快訊
趙小僑「胎停因素曝光」！今堅強上工劉亮佐心疼
法比歐緊急動手術　現況曝光
人夫擁小四！吞威而鋼上陣：不好好電你怎行　正宮再揪小五崩潰
「美女阿姨」蹲下幫Bo妞塗指甲　近看是億萬身家少奶奶
吞避孕藥激戰！人妻嘴狂冒白泡　藥師傻了：那是塞劑

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

按到群發！他傳腹肌照手滑「60曖昧女全拉進群組」…尷尬了

女大生抵抗集體性侵　被3男放火燒傷...全裸丟棄高速公路上！

Lady Gaga遛狗員「恐怖槍擊」畫面曝　為拜登獻唱！疑是政治動機

Facebook低頭了！停止封殺澳洲新聞　與3業者攜手「提供優質內容」

《紐時》：拜登下令空襲，是為了報復美國人被攻擊

奈良鹿餓昏頭！等不到遊客餵食...竟「吃垃圾、追人啃衣服」

人夫上網找「素人男優」與妻拍激戰片！　短短一年爽賺2000萬

抓到老公和長髮女偷情　人妻暴怒開門看到小三模樣大傻眼！

男子控「iPhone充電」燒死2親人！怒告蘋果求償3670萬元

一家10口參加完婚禮…回程竟共赴黃泉！　引擎遇水突「爆炸起火」

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

釀4傷！爸酒駕「高速超車」對撞亡 1歲兒死19歲媽懷中...今年剛新婚

Tony曾臉黑撂重話：無法忍受Max了！　隋棠認育兒犯錯…曝他溫暖陪伴影片

超純二哈認證！珠寶店被搶劫　店狗「睡到爆」腳腳動一下敷衍

搬嬰兒車擋道！員警幫指揮交通　女子怒控「讓後車插隊」要求道歉

機車險擦撞！小黃叭一聲嚇到妹　騎士反嗆運將...當街爆拉扯衝突

按到群發！他傳腹肌照手滑「60曖昧女全拉進群組」…尷尬了

女大生抵抗集體性侵　被3男放火燒傷...全裸丟棄高速公路上！

Lady Gaga遛狗員「恐怖槍擊」畫面曝　為拜登獻唱！疑是政治動機

Facebook低頭了！停止封殺澳洲新聞　與3業者攜手「提供優質內容」

《紐時》：拜登下令空襲，是為了報復美國人被攻擊

奈良鹿餓昏頭！等不到遊客餵食...竟「吃垃圾、追人啃衣服」

人夫上網找「素人男優」與妻拍激戰片！　短短一年爽賺2000萬

抓到老公和長髮女偷情　人妻暴怒開門看到小三模樣大傻眼！

男子控「iPhone充電」燒死2親人！怒告蘋果求償3670萬元

一家10口參加完婚禮…回程竟共赴黃泉！　引擎遇水突「爆炸起火」

鈺齊擬配發每股3.8元現金股利　全年配息率75%優於歷年平均水準

在韓國做一名高敏感男！韓最大網路書店5星評價　素人作家引領讀者進入內心世界

按到群發！他傳腹肌照手滑「60曖昧女全拉進群組」…尷尬了

年輕人瘋存美股　前十大熱門標的一次看！

宛宛兒宣布抽脂「術後照曝光」！　7年前心願成真：跟30年肥肉斷捨離

新北市交通局台南取經　體驗自駕巴士參訪智慧交通施政成果

台股萬六失守！股海老牛樂喊「我要買股票」　網嗨：是甜甜價

中國暫禁台鳳梨輸入　王定宇批：政治凌駕國際規則「可訴諸WTO」

38婦女節小確幸　　3月份雲林逾200店家提供寵愛婦女消費優惠

停車位禁停紙條貼路旁三角錐！他慘遭拖吊怒批：根本設陷阱害人

情侶搭火車激吻！他下秒「大手覆山丘」　超母湯畫面...高清照瘋傳網羞炸

國際熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

iPhone 13瀏海掰？　庫克：iPhone將迎來令人興奮的事

白色「陰莖魚」海底悠游　網友猛歪樓

輪胎爆炸車廠老闆噴飛！　360度翻轉亡

師忘關視訊轉身「手淫」畫面曝　學生看傻

美債收益率上升嚇壞美股！　道瓊大跌559點

地方媽媽太辣！校方要孩子轉學

大火狂燒！媽咬牙將4孩丟出窗外...獨留火場

報復美軍被攻擊　拜登下令轟炸伊朗民兵組織

谷歌前CEO：台積電對美國安「至關重要」

抓到老公和女偷情　人妻開門傻眼

送信遇犬狂吠　郵差掏彈弓射瞎

印尼醫護接種中國「科興疫苗」照樣染疫！

巧克力原料「噁爛真面目」網友直呼：不敢吃

更多熱門

相關新聞

拜登與沙烏地國王通話　重申人權法治重要性

拜登與沙烏地國王通話　重申人權法治重要性

美國白宮表示，總統拜登今天與沙烏地阿拉伯國王沙爾曼通電話，重申美國協防沙烏地阿拉伯的承諾，但也強調人權的重要性。自拜登上月20日就職後，這是兩人遲來的首度通話。

美用戶控TikTok侵犯隱私　字節跳動願賠26億和解

美用戶控TikTok侵犯隱私　字節跳動願賠26億和解

白色「陰莖魚」海底悠游　網友猛歪樓

白色「陰莖魚」海底悠游　網友猛歪樓

育嬰體驗變調　黑娃娃掛樹頭被轟歧視

育嬰體驗變調　黑娃娃掛樹頭被轟歧視

傳川普2024參選！參院共和黨領袖：絕對支持

傳川普2024參選！參院共和黨領袖：絕對支持

關鍵字：

澳洲紐澳要聞新聞付費FacebookGoogle加拿大歐盟北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

7歲童推路邊鷹架誤觸高壓電！下秒慘成焦屍

快訊／趙小僑小孩沒保住　劉亮佐心痛發聲

辛龍身影突現蹤《小明星》！

頂樓設佛堂！對面教授照強光、擺鬼面具　屋主超崩潰

正妹醫自吸迷姦藥64秒不省人事！實拍昏迷過程太震撼

被提醒衣服拉好！Albee車頭燈掉出

野生羅志祥「西門町街頭掃地」！

最正岳母和女婿坐一起被誤認情侶！女兒看後沉默

蘭潭「鯉魚精抓交替」情侶離奇溺斃　警曝巡邏潛規則

55歲的邰智源到底在拚什麼？

起底鳳梨「高顏值親弟」政大畢業

8年級生比7年級勇敢？網指1關鍵：沒社會化

哪科難讀又沒出路　網齊點1科系

台中男睡醒感覺「屁股痛痛」！下秒學長淡定回話崩潰

福原愛回日本原因！驚爆拒訪內幕

更多

最夯影音

更多
調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁

調皮女友夾整盤雞佛煮給男友吃 他聽「雞蛋蛋」怕爆大喊：在滴汁
國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

國道3連撞！一家五口7秒轉5圈 網見恐怖影片疑「兩轎車競速」

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

林俊傑迪士尼主題曲串燒　「行走CD」一開口立馬陷進去！

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

趙小僑16週小孩沒保住..　劉亮佐心痛發聲：我們的寶寶胎停

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

《全明星2》曹佑寧擲遠全場驚呼「太誇張！」　更高！更遠！更快！男子100m「6人刷新紀錄」

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面