妻洗衣不慎落水！丈夫和3女兒救人全溺亡　警曝：他們都不會游泳

▲印度一名婦女在水壩旁洗衣時不慎落水，竟導致前來救人的丈夫與3名女兒一同溺斃。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／綜合報導

印度浦那（Pune）的科凡村（Kolvan）最近發生慘案，一名36歲的婦女馬寒蒂（Pournima Ashok Mahanti）21日上午10點半在水壩旁洗衣時，不慎滑落水中，丈夫與3個女兒見狀紛紛下水救人，豈料5人全部溺斃。警方原本懷疑，5人是因為水流太急而溺亡，但他們後來發現，原來這一家都不會游泳。

綜合印度聯合新聞社和《印度斯坦時報》報導，不諳水性的馬寒蒂當時正獨自在水壩旁洗衣，突然，她一腳踩空失去平衡，緊接著便掉入水壩的深不見底的死水中。在不遠處的三名女兒眼見母親落水，竟也陸續跳入水中，企圖將母親救起，不過由於水太深，她們仨竟也被沒頂。

與另外2名姐妹待在家中的女兒看見這一幕，趕緊叫來父親，於是婦女的丈夫也跟著跳下水，試圖營救妻女，沒想到自己也溺水身亡。事件發生的幾個小時後，一家5口的屍體被當地居民和警察合力拖出，並送往附近醫院進行屍檢。警方原本懷疑，5人是因為水流太急而溺亡，但他們後來排除了這一可能性並表示，死者都沒有估計到水壩竟如此之深，而且他們都不會游泳。

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