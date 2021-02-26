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疑充電iPhone釀2死悲劇！　家屬怒告蘋果求償1.44億日元

▲蘋果iPhone XR。（圖／路透社）

▲日本一對夫婦疑似因iPhone XR自燃引發火災而命喪火窟。（示意圖／路透社）

實習記者閔文昱／綜合報導

日本一對夫婦在2019年時不幸因家中失火而命喪火窟，事後調查起火原因可能是當時正在充電中的iPhone手機，如今死者家屬也向地方法院提起訴訟，要求日本蘋果公司賠償1.44億日元（約新台幣3670萬元），不過日本蘋果公司則否認iPhone是肇事元兇。

根據日本《朝日新聞》報導，愛知縣的一棟兩層房屋曾在2019年凌晨時發生火警，當時一對夫妻將iPhone手機放在1樓充電，結果手機疑似起火引發火災，導至在睡夢中的2人因來不及逃脫而身亡，事後消防員鑑定起火點就是手機充電的地方，但起火原因至今還尚未釐清。

事後死者家屬也憤而向日本蘋果公司提告，並依日本《產品責任法》要求蘋果公司賠償1.44億日元（約新台幣3670萬元），不過因手機是女性死者在火災前一個星期前才剛買，因此應不會是電池損毀、老化等等問題引發火災，加上調查報告也無法斷定起火原因，因此日本蘋果公司認為iPhone手機並不是起火的原因。

死者家屬表示，由於起火點附近並沒有其他電器設備可能引發火災，因此堅信火災就是由充電中的iPhone手機所引起，「事發至今我仍不敢在睡覺時將手機充電，不過我還是希望能釐清真正起火的原因，並防止這樣的事件在次上演」。

家屬律師表示，iPhone的確可能就是引發這次火災的主因，日本自2013年以來發生了11起由手機引發的火災事故，其中就有三起跟蘋果產品有關。

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