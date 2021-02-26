千萬人名字跟隨毅力號登火星　台灣有2萬2167人報名

▲成功登上火星的「毅力號」搭載了來自世界各地千萬人的名字。（圖／路透）

實習記者黃品臻／綜合報導

由美國太空總署NASA發起的「送你的名字上火星」（SEND YOUR NAMES TO MARS）企劃，在人類可以自由乘坐太空梭進行太空旅遊前，先讓大家的名字乘坐太空船登上火星。NASA在23日公布了統計數據，可以看到各國家參與此次企劃的人數與排名。

根據日媒《HANKYEROH》的報導，NASA在2019年5月到9月發起了「送你的名字上火星」的活動，提供給全世界有興趣的網友報名，每位報名成功的「旅客」將會被NASA用電子光束將名字刻在矽晶片上，跟隨NASA一起上太空，而這些旅客同時也會拿到一張「火星虛擬登機證」。

負責此次「火星2020任務」的太空探測器毅力號已在美國時間2月18日登陸成功，報導指出，這次參與企劃的名字總數達1093萬2295人，在NASA公布的各國報名人數統計數據中，土耳其以252萬8844人位居第一，排名第二的是177萬8277人的印度，美國則是以173萬3559人排名第三。

東亞國家方面，中國共有29萬2071人報名，排名第四。南韓有20萬3814人參加，排名第八，北韓也有2044人參加。日本與台灣則分別有3萬1290人、2萬2167人報名參加。

▲NASA公布此次參與「送你的名字上火星」企劃的各國人數與排名。（圖／翻攝自NASA）