下課忘記關視訊！老師轉身「手淫」畫面曝光...學生看傻眼

▲夏克轉身的畫面全被拍下。（圖／翻攝自推特）



記者王佩翊／編譯

美國目前受疫情影響，許多課程都改由線上授課，然而日前卻有一名國中歷史課的助理教師在下課後忘記登出視訊，隨後竟轉身開始自慰，相關影片隨即被錄下並分享到網路上，引發討論。據悉，目前該名助理教師已經暫時被停職，不過他本人卻喊冤，「我真的不是變態，只是不知道自己被錄了下來而已。」

根據《每日郵報》報導，夏克（Marc Shack）在馬里蘭州的一間國中擔任特殊教育的助理教師，他在這間中學也已經任職超過21年。然而日前他透過zoom向國二的學生們進行歷史課的網路授課，怎知下課後沒多久，他卻遲遲沒有退出視訊。

▲夏克表示，當初以為自己已經退出視訊了，沒想到整個自慰的過程全被學生看到。（圖／翻攝自推特）



正當學生們感到遲疑時，夏克突然起身並轉過身來，隨後竟拉開褲襠開始自慰，整個過程都被錄了下來，並上傳到網路。而相關單位接獲通報後，也隨即介入調查。據悉，目前夏克已經遭到停職。該校則發表聲明表示，「我們的確有一名職員從事不正當行為，同時我們也要求所有在社群平台上發布這段影片的學生立即將其刪除，並且不要與其他同學分享。」

夏克在接受《福斯新聞》採訪時無奈表示，「我真的不是故意的也不是變態，我根本不知道自己被錄了下來。我不知道還能說什麼，我是今天才知道這件事的。我沒有惡意，我是個好人，只是在自己的家裡，你知道的。我的確有錯，但我只是個普通人。」

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