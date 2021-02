變調育嬰體驗…「黑娃娃掛樹頭」如絞刑！　女學生笑超嗨挨轟歧視

記者陳宛貞/綜合外電報導

澳洲日前發生一起離譜事件,一所私立菁英學校安排育嬰體驗課程,讓學生以洋娃娃學習如何照顧嬰兒,體會父母的辛勞。一群女學生被分配到膚色較黑的洋娃娃,竟以繩子綁住它的頸部,將它吊在樹上,彷彿模擬絞刑一般,更開心拿手機拍下,畫面令許多網友感到不適。

《每日郵報》26日報導,這起事件發生於南澳三一學院(Trinity College),包括幼稚園、小學及中學。從影片中可見,2名女學生以學校帽子上的繩子綁在娃娃頸部,接著吊到樹上。洋娃娃掛在樹上不斷搖晃時,學生們在一旁大笑。她們將這段影片上傳到Snapchat,馬上點燃網友怒火,被指為種族歧視。

#BREAKING - African Australian was today advised that Trinity College in Adelaide has allegedly accused a distressed student (of African heritage) of bullying after making a complaint about the black baby doll lynching video posted online by students from the same school. 1/ pic.twitter.com/ogKnLxNGIP