傳川普出馬2024大選！參院共和黨領袖力挺　若被提名「絕對支持」

▲參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）。（圖／達志影像／美聯社）

記者張寧倢／編譯

美國有線電視新聞網（CNN）才爆料，川普最大目標是在2024年重新出馬總統大選，而參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）隨後也向媒體表態，他「絕對支持」川普再度競選總統，但前提是川普要先在共和黨獲得參選人提名。

根據《紐約郵報》報導，麥康諾25日晚間於《福斯新聞》的政論節目「布雷特拜爾的特別報導」（Special Report With Bret Baier）中暗示，部分共和黨人已經在考慮加入2024年選戰，「我認為至少有4名黨內成員打算競選總統，包括一些州長與其他人，但都不是在職者，應該會是一場完全開放的競爭。」

主持人布雷特拜爾接著提問，「如果川普贏得共和黨下屆總統候選人提名，你是否會支持他？」麥康諾回答，如果川普是共和黨的提名人，那自己就「絕對支持」。此前，曾在川普彈劾案中倒戈投下「有罪票」的猶他州參議員羅姆尼（Mitt Romney）向《紐約時報》指出，川普相信如果決定參選，那麼自己無疑是代表共和黨的候選人。

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