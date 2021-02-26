一家10口參加完婚禮…回程竟共赴黃泉！　引擎遇水突「爆炸起火」

▲阿富汗發生汽車爆炸意外，一家10口共赴黃泉，圖為首都喀布爾2021年1月10日爆炸案現場。（示意圖／路透）

記者張寧倢／編譯

婚禮是人生一大喜事，卻有人因此遭遇死亡意外。阿富汗官員24日表示，一輛行經烏魯茲甘省（Uruzgan）的小型貨車引擎突然爆炸，隨即起火，車上載有的10名家族成員全數罹難。據悉，這家人當天才剛參加完婚禮，沒想到卻在回程途中發生憾事，再也回不了家。

根據《美聯社》報導，烏魯茲甘省警方發言人薩赫（Ahmad Shah Sahel）表示，事故貨車24日不慎滑入阿富汗最長的河流「赫爾曼德河」（Helmand River），同時承受高壓與遇水的引擎便突然爆炸，導致車輛起火，但因為大半車身都已浸在水中，導致車上乘客全數罹難。

薩赫補充，當時車上載有6名女性、1名男性以及3名孩童，所有人同是家族成員，才剛參加完婚禮準備從吉薩卜（Gizab）返家，卻遭遇死亡意外。還算慶幸的是，新郎與新娘當時自行駕駛另一輛車，因此不在傷亡名單中。

▲阿富汗首都喀布爾21日也曾發生爆炸案。（圖／達志影像／美聯社）

薩赫稱，事件發生在激進份子與阿富汗部隊活躍的地區，警方無法立即提供援助，這家人還沒等到救難人員抵達，就已經死亡。報導提到，隨著塔利班與阿富汗在卡達（Qatar）的和平談判，經一個多月的延期後，終於在本周恢復談判，而阿富汗全境在這段時間的爆炸、殺戮與暴力事件激增。

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